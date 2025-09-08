Касым-Жомарт Токаев в Послании народу заявил, что размеры социальных выплат в Казахстане будут унифицированы. По его словам, чрезмерная система различных пособий формирует у части граждан зависимость от государства и поощряет иждивенческие настроения.

«Близорукая, примиренческая социальная политика государства привела к появлению более ста разного рода льгот, выбиванием которых занимается отдельная категория граждан, так называемые «помогайки». До сих пор платим и оказываем медицинские услуги участникам конфликтов на территории бывшего СССР и за его пределами. СССР уже как 35 лет не существует, а ветераны молодеют и множатся. Нужно понимать, что государство не отказывается от выполнения своей базовой функции, но искусственно раздутые социальные льготы – это отвлечение огромных средств от реального развития, а именно от строительства школ, больниц, транспортной инфраструктуры и многого другого. В свое время наши «социальщики» придумали новую категорию, подлежащую льготным выплатам – неполные семьи. В результате резко выросло количество разводов, по этому показателю мы даже в свое время вошли в группу мировых «антилидеров». Таких примеров немало, мы сами поощряем лень и иждивенчество. А зачем работать, когда можно получать выплаты, в том числе адресную социальную помощь, чуть ли не на каждого члена семьи? Другими словами, вместо рациональных решений в социальной сфере», — возмущается Президент РК.

Как сказал Президент, Правительство на протяжении как минимум 15 лет по сути занималось поощрением социального иждивенчества и социального мошенничества.

«Критически важно заняться детальным изучением демографических тенденций, принимать решения, рассчитанные на многие годы вперед. Но в этой сфере тоже не налажен должный учет и анализ данных, что затрудняет прогнозирование потребностей рынка труда, планирование развития инфраструктуры и решение других важных задач. На базе АСПИР следует создать Центр анализа и прогнозирования демографических процессов с внедрением инструментария больших данных и технологии искусственного интеллекта», — отметил Президент.

