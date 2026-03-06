Многодетная мама Диана Даушева стала участницей ипотечной программы «Қостанай жастары» и приобрела собственную квартиру в микрорайоне Береке-2. До этого семья жила в доме родителей мужа.

По словам женщины, собственное жильё было давней мечтой семьи. О льготной ипотеке она узнала из социальных сетей и успела подать заявку буквально в последний день приёма документов.

«У нас были, как и у всех людей, кредиты, рассрочки. Мы всё это погасили и буквально сразу же пошли в Отбасы банк. Нам одобрили максимально 18 миллионов. После этого мы начали искать квартиру. Мы её приобрели за 17 миллионов, и ежемесячный платёж составляет 150 тысяч тенге», — рассказала Диана Даушева.

Почти тысяча заявок на участие

По словам участницы программы, при выборе жилья семья искала вариант, в который можно было бы сразу заехать и жить. При этом в будущем квартиру планируют использовать для расширения жилплощади.

Приём заявок на участие в программе «Қостанай жастары» проходил с 5 по 26 января. За это время желание принять участие выразили 960 жителей региона, из них 769 — жители Костаная.

2 февраля был опубликован основной список участников — в него вошли 60 человек. Остальные претенденты попали в резервный список либо получили отказ.

«Есть претенденты, которым было отказано. Основные причины — наличие жилья у самого заявителя или его супруга, а также превышение установленного уровня дохода. Эта программа рассчитана на тех, чьи доходы не позволяют воспользоваться ипотечными программами банков второго уровня», — пояснила главный специалист управления общественного развития акимата Костанайской области Алия Бекмагамбетова.

Какие условия участия в программе

Программа «Қостанай жастары» рассчитана на работающую молодёжь до 34 лет. Среди основных требований — стаж работы не менее шести месяцев на последнем месте, а для индивидуальных предпринимателей — минимум один год непрерывной деятельности.

Если заявка подаётся супругами, участвовать в программе может только один из них. Также одним из условий является отсутствие собственного жилья в течение последних пяти лет и фактов его отчуждения за этот период. Кроме того, участники проходят проверку платежеспособности и кредитной истории.

Лимит дохода установлен на уровне не более 150 МРП в месяц. В 2026 году это около 648 тысяч тенге. Если заявитель проживает с семьёй, совокупный доход также не должен превышать эту сумму.

«Дополнительные баллы начислялись претендентам, у которых есть семья — за каждый год брака. Также учитывалось наличие детей, прохождение срочной воинской службы. Больше баллов получали вдовы и вдовцы, воспитывающие детей», — отметила Алия Бекмагамбетова.

До 18 миллионов тенге на покупку жилья

Максимальная сумма кредитования в Костанае составляет 18 миллионов тенге, в районах и других городах области — до 16 миллионов тенге. Первоначальный взнос — 10%, процентная ставка — 5% годовых, срок кредита — до 19 лет. На поиск квартиры участникам программы отводится 45 дней.

В 2026 году на реализацию программы предусмотрен 1 миллиард тенге. Из них 850 миллионов выделено из бюджета, остальную сумму предоставляет Отбасы банк.

Программа «Қостанай жастары» действует с 2022 года. За это время собственное жильё смогли приобрести 344 молодых специалиста региона.

