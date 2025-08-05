Уголовное дело в отношении 41-летней жительницы Костаная Гульмиры Рахановой в костанайском суде №2 рассматривается уже второй месяц. Гособвинеием на очередном заседании был оглашен новый обвинительный акт, составленный с учетом проведенных судебно-товароведческих экспертиз. Согласно ему Раханова с 2019-ого года работала бухгалтером одного из костанайских ТОО, и имела доступ к сейфу директора.

Сейчас руководитель предприятия, Гульнара Иманова, проходит по делу как потерпевшая. По материалам дела однажды в декабре 2022-ого года Раханова, проходя мимо кабинета директора, увидела через его открытую дверь отсутствие Имановой на месте, и наличие ключей от сейфа на столе.

«Убедившись, что за её действиями никто не наблюдает, взяла ключ, открыла сейф, и путем незаконного проникновения в хранилище, тайно похитила находящиеся в сейфе золотые изделия, на общую сумму 110 миллионов 698 тысяч тенге. Часы золотые, марки «Полёт», цена четыре миллиона тенге», — государственный обвинитель Жанна Наконечная.

Были среди извлеченных из сейфа изделий и часы с бриллиантами, и колье с сапфирами, и множество золотых браслетов, колец и перстней. Всего 91 ювелирное изделие. Их перечисление и описание заняло у гособвинителя почти четыре минуты.

«Похищенные золотые изделия Рахановой в последствии были заложены в различные ломбарды. В результате преступных действий Рахановой потерпевшей Имановой был причинен материальный ущерб в особо крупном размере, на общую сумму 110 миллионов 698 тысяч тенге. Таким образом Раханова Гульмира совершила уголовное правонарушение «Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное с незаконным проникновением в хранилище, в особо крупном размере», — сказала государственный обвинитель.

Ранее представители потерпевшей стороны настаивали, что реальная стоимость похищенных изделий, согласно данным аукционных сайтов, превышает 200 миллионов тенге, однако, новая версия обвинения опирается только на заключение экспертиз. На процессе продолжается допрос его участников и свидетелей.

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