Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Костанайской области рассмотрено уголовное дело в отношении жителя села Аулиеколь Аулиекольского района за совершение изнасилования несовершеннолетней и убийства заведомо несовершеннолетнего лица, совершенное с целью сокрытия другого преступления, сообщает пресс-служба облсуда.
В июне 2024 года в селе Аулиеколь подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал и задушил несовершеннолетнюю жительницу села.
Подсудимый в суде свою вину в предъявленных ему обвинениях не признал.
Потерпевшая сторона просила назначить подсудимому самое строгое наказание, предусмотренное законом.
Вина подсудимого доказана его показаниями, показаниями потерпевшей, свидетелей и экспертов, протоколами и видеоматериалами следственных действий, а также заключениями судебных экспертиз и другими исследованными в суде материалами уголовного дела.
Обстоятельством, отягчающим уголовную ответственность и наказание подсудимого, суд признал совершение им преступлений в состоянии алкогольного опьянения.
В качестве обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание суд учёл наличие у него психического расстройства, не исключающего его вменяемости, наличие малолетних детей, а также явку с повинной.
Суд назначил наказание в виде 25 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
Гражданский иск потерпевшей стороной не заявлен.