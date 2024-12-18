Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Костанайской области рассмотрено уголовное дело в отношении жителя села Аулиеколь Аулиекольского района за совершение изнасилования несовершеннолетней и убийства заведомо несовершеннолетнего лица, совершенное с целью сокрытия другого преступления, сообщает пресс-служба облсуда.

В июне 2024 года в селе Аулиеколь подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал и задушил несовершеннолетнюю жительницу села.

Подсудимый в суде свою вину в предъявленных ему обвинениях не признал.

Потерпевшая сторона просила назначить подсудимому самое строгое наказание, предусмотренное законом.

Вина подсудимого доказана его показаниями, показаниями потерпевшей, свидетелей и экспертов, протоколами и видеоматериалами следственных действий, а также заключениями судебных экспертиз и другими исследованными в суде материалами уголовного дела.

Обстоятельством, отягчающим уголовную ответственность и наказание подсудимого, суд признал совершение им преступлений в состоянии алкогольного опьянения.

В качестве обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание суд учёл наличие у него психического расстройства, не исключающего его вменяемости, наличие малолетних детей, а также явку с повинной.

Суд назначил наказание в виде 25 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Гражданский иск потерпевшей стороной не заявлен.

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