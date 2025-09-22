Где отключат воду, сообщили в "Костанай-су"
Об отключении воды предупредили костанайцев. Информацию распространила пресс-служба "Костанай-Су". В связи с переподключением новых водопроводных...
Фото сделано возле школы-лицея №2. По словам жителей, такое здесь происходит постоянно. Родители в ожидании своих детей ставят авто как попало.
На фото отреагировали в полиции. В пресс-службе ДП Костанайской области сообщили, что водитель наказан.
«Водитель Gelly привлечен к административной ответственности за нарушение правил стоянки транспортных средств на тротуаре. Ему назначен штраф в размере 10 МРП (39320тенге)», — сообщили в полиции.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.