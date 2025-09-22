Жители Костаная прислали в редакцию фото, где автомобиль припарковался явно с нарушением.

Фото сделано возле школы-лицея №2. По словам жителей, такое здесь происходит постоянно. Родители в ожидании своих детей ставят авто как попало.

На фото отреагировали в полиции. В пресс-службе ДП Костанайской области сообщили, что водитель наказан.

«Водитель Gelly привлечен к административной ответственности за нарушение правил стоянки транспортных средств на тротуаре. Ему назначен штраф в размере 10 МРП (39320тенге)», — сообщили в полиции.

