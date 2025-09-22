 Ya Metrika Fast
USD 541.19 EUR 636.44 RUB 6.49

На 40 000 тенге оштрафовали водителя за парковку с нарушением в Костанае

— Сегодня, 10:26
Изображение для новости: На 40 000 тенге оштрафовали водителя за парковку с нарушением в Костанае

Фото читателя

Жители Костаная прислали в редакцию фото, где автомобиль припарковался явно с нарушением. 

Фото сделано возле школы-лицея №2. По словам жителей, такое здесь происходит постоянно. Родители в ожидании своих детей ставят авто как попало.

На фото отреагировали в полиции. В пресс-службе ДП Костанайской области сообщили, что водитель наказан.

«Водитель Gelly привлечен к административной ответственности за нарушение правил стоянки транспортных средств на тротуаре. Ему назначен штраф в размере 10 МРП (39320тенге)», — сообщили в полиции.


Изображение 4 для Дизтопливо продолжит дорожать. Причины

Дизтопливо продолжит дорожать. Причины

Стоимость дизтоплива в Казахстане продолжит меняться. В министерстве энергетики озвучили LS подробности. По информации ведомства, предоставленной в...
Сегодня, 10:16

Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.