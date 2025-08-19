Судом наказан предприниматель за сокрытие объектов налогообложения и нарушение срока постановки на регистрационный учет в налоговом органе

Лисаковским городским судом рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении индивидуального предпринимателя Ч. за сокрытие объектов налогообложения и нарушение срока постановки на регистрационный учет в налоговом органе (ч.3 ст.269, ч.5 ст.275 КоАП).

Согласно материалам дела в июле 2025 года в ходе проверки Управлением государственных доходов выявлено, что с 01 января 2023 года по 31 мая 2023 года у индивидуального предпринимателя Ч. сумма дохода (оборота) превысила 20 000 кратный размер месячного расчетного показателя, то есть размер оборота превышал минимум оборота для обязательной постановки на учет по налогу на добавленную стоимость.

ИП Ч. необходимо было не позднее 10 рабочих дней со дня окончания месяца, в котором возникло превышение минимума оборота, в явочном порядке подать в налоговый орган по месту нахождения налоговое заявление о регистрационном учете по НДС. Однако предпринимателем такое заявление не представлено в срок.

Судом установлено, что индивидуальный предприниматель Ч. в нарушении требований закона не были предприняты меры об устранении нарушений законности, в результате чего это повлекло за собой оборот в период не постановки на учет в качестве плательщика налога в значительной сумме.

Индивидуальный предприниматель Ч. свою вину признала в полном объеме.

Представитель Управления государственных доходов суду пояснил, что 15 февраля 2025 года в адрес предпринимателя было вынесено уведомление об устранении нарушений налогового законодательства. 24 апреля 2025 года также вынесено уведомление о нарушениях и установлено неправомерное применение специального налогового режима. На постановку на учет по НДС индивидуальный предприниматель Ч. встала 24 апреля 2025 года, тем самым оборот с момента не постановки на учет составил более 450 млн. тенге.

Санкцией ч.3 ст. 269 КоАП предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.

Санкцией ч.5 ст.275 КоАП предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере пятнадцати процентов от суммы оборота за период не постановки на учет.

Обстоятельствами, смягчающими ответственность правонарушителя судом признаны признание вины и совершение правонарушения впервые.

Обстоятельств, отягчающих ответственность, по делу не установлено.

Учитывая обстоятельства по делу, характер совершенных административных правонарушений, индивидуальный предприниматель Ч. признана виновной и ей наложено административное взыскание в виде штрафа.

При этом, судом был снижен размер штрафа в пределах, предусмотренных ст.829-11 ч.2 КоАП, в результате чего общая сумма штрафа составила 67 677 975 тенге.

