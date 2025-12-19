Строительство кредитного жилья станет одним из ключевых приоритетов в Костанайской области на следующий год. На эти цели планируется выделить не менее 30 млрд тенге, сообщил аким региона Кумар Аксакалов.
По его словам, в сумму входят не только строительно-монтажные работы, но и подведение инженерных коммуникаций.
— Там же сидит и коммуникации. Будет завершено строительство 8 многоэтажных домов в мкр. Кунай, 13 домов в мкр. Астана и также начнем еще строительство 14 домов в мкр. Астана. Таким образом, из запланированных 154 многоэтажных жилых домов в мкр. Астана на следующий год уже будет порядка 37, — отметил Кумар Аксакалов.
В акимате подчеркивают, что развитие жилищного строительства остаётся одним из важных направлений, поскольку позволяет расширять доступность жилья и ускорять темпы ввода новых квартир.
