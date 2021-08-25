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На пороге нового учебного года. Главный санитарный врач РК подписал постановление

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О проведении санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению коронавирусной инфекции в организациях образования  в 2021-2022 учебном году

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (далее – COVID-19) среди обучающихся в организациях образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности и реализации пункта 3.2 Протокола заседания Правительства Республики Казахстан от 11 августа 2021 года № 25, в соответствии с пунктом 1 статьи 104 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения», ПОСТАНОВЛЯЮ:

  1. Разрешить обучение в 2021-2022 учебном году в штатном формате в организациях образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности.
  2. Акимам областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Министерству образования и науки Республики Казахстан, Руководителям организаций образованиявсех форм собственности и ведомственной принадлежности обеспечить:

1) обучение в 2021-2022 учебном году в штатном формате в организациях образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности, при следующих условиях:

— соблюдение санитарно-противоэпидемических мероприятий, предусмотренныхтребованиями приложений 1, 2 и 3 к настоящему постановлению;

— 100 % вакцинации педагогов и персонала (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших COVID-19 в течение 3-х месяцев после выздоровления);

— внедрение приложения «Ashyq» при входе в организации (регистрация по QR-коду (check-in) педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся в возрасте 18 лет и старше);

— соблюдение масочного режима;

— обеспечение достаточным количеством рециркуляторов, санитайзеров, кожных антисептиков, дезинфицирующих и моющих средств;

— увеличение кратности уборки и дезинфекции помещений;

— соблюдение требований к проведению влажной уборки и дезинфекции помещений, к режиму проветривания и обеззараживания воздуха помещений;

— ежедневный «входной» фильтр (термометрия бесконтактным термометром) педагогов, персонала и обучающихся;

— запрет на проведение массовых мероприятий (культурных, воспитательных, внеклассных и родительских собраний и др.);

— запрет на проведение в организациях дошкольного и среднего образования мероприятий с объединением групп и классов;

— отмена кабинетной системы обучения, за исключением лабораторных, практических занятий;

— разобщение обучающихся начальных, средних и старших классов (с учетом максимальной возможности по времени начала занятий);

2) усиление контроля за организацией питания с обеспечением установок в столовых рециркуляторов воздуха;

3) заселение в общежития студентов, имеющих вакцинацию против COVID-19 (допускается заселение студентов, не достигших 18 лет, а также имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев), с запретом на вход посторонних лиц;

4) организацию проведения вакцинации студентов, не завершивших полный курс вакцинации против COVID-19 (вторым компонентом) в прививочных пунктах территориальных медицинских организаций по месту учебы (включая передвижные прививочные пункты или выездные прививочные бригады);

5) допуск иностранных студентов к очному формату обучения при наличии:

— полного курса вакцинации против COVID-19 подтвержденной справкой/паспортом вакцинации уполномоченным органом страны проживания;

— отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР, полученного не позднее 3 суток после пересечения Государственной границы Республики Казахстан;

6) допуск обучающихся медицинских колледжей и высших учебных заведений на клинические базы, базы резидентуры, в клиники организаций образования в области здравоохранения, в университетскую больницу, в интегрированный академический медицинский центр при наличии полного курса вакцинации против COVID-19,подтвержденной паспортом вакцинации (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших COVID-19 в течение 3-х месяцев после выздоровления, которые допускаются при наличии подписанного информированного согласия);

7) допуск педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, студентов в организации дошкольного и среднего образования, колледжи, высшие учебные заведения, включая интернаты и общежития, столовые и буфеты при регистрация по QR-коду (check-in) через приложения «Ashyq», в том числе через другие платформы (к примеру, аналог на платформе в eGov mobile, Аitu, Kaspi.kz, Halyk Bank, Sberbank.kz.

8) не допускается вход в организации дошкольного и среднего образования, колледжи, высшие учебные заведения, включая столовые и буфеты:

— лиц, с признаками респираторной инфекции (кашель, насморк, температура тела выше 37 градусов по Цельсию);

— лиц, с «желтым» и «красным» статусом при регистрация по QR-коду (зарегистрированные в информационных системах «Единый интеграционный портал ПЦР-исследований» и «Центр Контроля COVID-19» с положительным результатом ПЦР-тестирования на COVID-19, как пациент со статусом «инфицирован» или как контактный с больным COVID-19;

— педагогов и персонала, не имеющих вакцинацию против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение 3-х месяцев после выздоровления).

  1. Главным государственным санитарным врачам областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент:

1) обеспечить дифференцированный подход к введению карантина:

— при регистрации 1 случая заболевания COVID-19 в классе (группе) – класс (группа) подлежит изоляции на домашний карантин в течение 14 дней;

— при регистрации в организации среднего образования в 1 инкубационный период случаев заболеваний COVID-19 в более 30% классах одной  смены – смена подлежит изоляции на домашний карантин в течение 14 дней;

— при регистрации в колледжах, высших учебных заведениях в 1 инкубационный период случаев заболевания COVID-19 в более 30% групп одного потока – поток подлежит изоляции на домашний карантин в течение 14 дней;

2) решение вопроса введения карантина в организации среднего среднего образования, колледж, высшее учебное заведение с переводом на дистанционный формат обучения всех обучающихся – по согласованию с Комитетом санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан;

3) перед началом учебного процесса выдать всем организациям дошкольного и среднего образования, колледжам и высшим учебным заведениям постановления на проведение санитарно-профилактических мероприятий, предусмотренных настоящим постановлением;

4) определить должностных лиц территориального подразделения ведомства государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населенияответственных за своевременное информирование (в течение 24 часов с момента получения экстренного извещения/информации) о случае заболевания COVID-19 среди обучающихся, педагогов и персонала организаций образования, а также установления среди них лиц из числа близкого контакта с больным COVID-19:

— в организацию первичной медико-санитарной помощи обслуживающую данную организацию образования;

— в управление образования;

— в организации образования.

  1. Акимам областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Департаментам санитарно-эпидемиологического контроля областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Департаментам полиции областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент обеспечить:

1) контроль за соблюдением карантинных мер, санитарно-дезинфекционного режима в организациях среднего образования, в колледжах и высших учебных заведениях. При выявлении нарушений принимать административные меры в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «Об административных правонарушениях»;

2) незамедлительное (после получения информации с территориального подразделения ведомства государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения) принятие мер по недопущению в организации образования обучающихся, педагогов и персонала организаций образования с заболеванием COVID-19, а также лиц из числа близкого контакта с больным COVID-19;

3) определить ответственных лиц в управлениях образования и организациях образования для обмена информацией о случаях заболевания COVID-19 и контактных среди воспитанников, обучающихся, педагогов и персонала организаций образования.

  1. Структурным подразделениям органов государственных доходов в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан, Департаменту санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте, территориальным департаментам Комитета санитарно-эпидемиологического контроля:

1) разрешить въезд на территорию Республики Казахстан иностранным студентам при наличии:

— вакцинации против COVID-19, подтвержденной справкой/паспортом вакцинации, выданной уполномоченным органом страны проживания;

— отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР, с момента получения которого прошло не более 3 суток.

  1. Признать утратившими силу приложения 14, 19, 46 и 47 к постановлению Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № 67 «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан».
  2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
  3. Настоящее постановление вступает в действие со дня подписания.

Главный государственный санитарный врач Республики Казахстан                                                                  Е. Киясов

 

 

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