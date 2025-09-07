 Ya Metrika Fast
На сапе унесло двух человек в Костанайской области

— Сегодня, 13:20
Изображение для новости: На сапе унесло двух человек в Костанайской области

На пульт экстренной службы 112 Костанайской области поступил звонок, в котором сообщалось о двух отдыхающих, унесенных течением на реке Тобол в селе Береговое района Б. Майлина.

Прибывшие на вызов спасатели на лодке добрались до надувной доски для серфинга сапборд, на которой находились мужчина и женщина и благополучно доставили их на берег. Медицинская помощь не потребовалась. 

МЧС напоминает о необходимости строгого соблюдения правил безопасности на воде. Важно учитывать погодные условия и быть максимально осторожными!

 



