На пульт экстренной службы 112 Костанайской области поступил звонок, в котором сообщалось о двух отдыхающих, унесенных течением на реке Тобол в селе Береговое района Б. Майлина.

Прибывшие на вызов спасатели на лодке добрались до надувной доски для серфинга сапборд, на которой находились мужчина и женщина и благополучно доставили их на берег. Медицинская помощь не потребовалась.

МЧС напоминает о необходимости строгого соблюдения правил безопасности на воде. Важно учитывать погодные условия и быть максимально осторожными!

Минимальную зарплату будут рассчитывать в Казахстане по мировым правилам В ближайшую среду, 10.09.2025 депутаты рассмотрят на пленарном заседании Мажилиса законопроект "О ратификации Конвенции об...