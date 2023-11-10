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На сколько выросли социальные выплаты в Казахстане

Фотовзято с сайта inbusiness.kz

Казахстанцы могут получать соцвыплаты из ГФСС. Их размер за год сильно вырос. Например, по потере кормильца они увеличились на 89%, а по потере работы — на 36%. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Официально трудоустроенные казахстанцы, за которых работодатели уплачивают все положенные взносы и отчисления, при возникновении некоторых жизненных ситуаций могут рассчитывать на получение социальных выплат из Государственного фонда социального страхования (ГФСС).

В частности, им могут быть назначены следующие виды выплат:

  • по утрате трудоспособности;
  • по потере кормильца;
  • по потере работы;
  • по беременности и родам;
  • по уходу за ребенком до 1,5 лет.

По данным Государственного фонда социального страхования, средний размер назначенной соцвыплаты по утрате трудоспособности составил 49 299,2 тенге. Это сразу на 62,91% больше, чем было в октябре 2022 года.

Стоит отметить, что и другие виды выплат из ГФСС за год заметно выросли. Так, средний размер соцвыплаты по потере кормильца увеличился на 88,95% — до 60 247 тенге.

@Автор: Илья Манаев

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