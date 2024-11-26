Ее мощность оценили в М9.4, продолжительность составила 34 минуты, сообщает сайт Института прикладной геофизики (ИПГ), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mir24.tv.

Кроме того, ученые зафиксировали еще две вспышки класса М: в 07:53 (она продлилась 20 минут) и в 04:59 (33 минуты).

Солнечные вспышки делятся на пять классов, по мере возрастания мощности: A, B, C, M и X. Вспышка М9.4 близка к наивысшему Х-классу мощности.

Как правило, во время вспышек происходят выбросы солнечной плазмы. Достигнув Земли, они могут вызвать магнитные бури. Такие явления способны нарушить работу орбитальных спутников, систем радиосвязи и навигации. Метеозависимые люди в дни магнитных бурь сталкиваются с ухудшением самочувствия.

В настоящее время Солнце находится на пути к максимуму своего 11-летнего цикла. По прогнозам, он наступит весной-летом 2025 года. Такие периоды характеризуются повышенным количеством солнечных пятен и вспышек. После прохождения пика активность светила пойдет на спад.

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