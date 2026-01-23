В ряде районов Костанайской области из-за сильных морозов 23 января 2026 года занятия для учащихся второй смены переведены на дистанционный формат обучения.

Костанай

Температура воздуха -28-30 скорость ветра 6 м/с. Учащиеся КПП, 1-11 классы 2 смены школ г.Костанай 23 января 2026 года переводятся на дистанционный формат обучения.

Узункольский район

В связи с неблагоприятными погодными условиями при температуре воздуха –30°С на дистанционное обучение переведены учащиеся КПП и 1–9 классов второй смены.

Житикаринский район

При температуре воздуха –30°С и скорости ветра 3–5 м/с на дистанционный формат обучения переведены учащиеся КПП и 1–8 классов второй смены.

Аулиекольский район

Из-за морозов (–30°С, ветер 3 м/с) занятия второй смены для учащихся КПП и 1–11 классов переведены на дистанционное обучение.

Город Рудный

В ГУ «Отдел образования города Рудного» сообщили, что в соответствии с Правилами организации учебного процесса по дистанционному обучению, утверждёнными приказом Министра просвещения Республики Казахстан от 2 мая 2025 года №103, 23 января 2026 года занятия второй смены для учащихся 0–11 классов переведены на дистанционную форму обучения.

Мендыкаринский район

В связи с неблагоприятными погодными условиями при температуре –33…–35°С учащиеся 0–11 классов второй смены обучаются дистанционно.

Алтынсаринский район

По причине сильных морозов учащиеся 0–11 классов второй смены также переведены на дистанционный формат обучения.

Карабалыкский район

Температура воздуха -31°С, скорость ветра 8м/с. Учащиеся КПП, 1-11 классов 2 смены школ 23 января 2026 года переводятся на дистанционный формат обучения

В отделах образования напоминают, что решение о переводе на дистанционное обучение принимается в целях обеспечения безопасности детей и сохранения их здоровья в условиях неблагоприятной погоды.

