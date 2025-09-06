Председатель Национального банка Тимур Сулейменов высказался за передачу большей части активов ЕНПФ в частные фонды, передает LS.

«Сейчас у нас очень много ликвидности в пенсионном фонде, которые управляются центральным банком. У нас очень хорошая команда менеджеров, у них огромный опыт, они ориентированы на результаты. Таким образом, нам нужно пенсионный фонд максимально переводить в частное управление. Да, конечно, мы это делаем очень осторожно. Мы хотим осуществлять очень серьезный надзор за данным процессом. Но в целом, я думаю, именно такой путь нас ожидает», – заявил он в ходе Astana Finance Days.

Он также ответил на вопрос о возможном привлечении крупных глобальных игроков для управления пенсионными деньгами в Казахстане.

«Да, конечно. Когда мы говорим об этих активах, это всегда чувствительный вопрос. Я бы не назвал это травмой, но это некий шок. Все помнят, как в 2013 году люди узнали, что на тот момент те, кто управлял данным фондом, имели различные нарушения в этом процессе. Люди очень переживали за свои пенсионные средства. Такого рода опыт непросто забыть. И те люди, которые сейчас находятся в пред- или пенсионном возрасте, прожили перестройку и 90-е годы, поэтому, конечно, этот вопрос очень чувствительный», – вспомнил неудачный опыт прошлых лет глава Нацбанка.

При этом, если для управления пенсионными активами в Казахстан будут привлечены глобальные, широко известные иностранные имена, то, может быть, получится преодолеть эту систему, считает он.

«В целом хочу подчеркнуть, что система является надежной, стабильной. У нас есть спрос и предложение. Также есть очень хорошие внутренние менеджеры. Если кто-то будет приходить к нам извне, то они тоже будут работать успешно. Но, конечно, нам нужно сначала на внутреннем уровне все это отработать», – резюмировал Т. Сулейменов.

Помощник президента по экономическим вопросам Канат Шарлапаев отметил, что Нацбанк работает над привлечением независимых управляющих активами, которые смогут формировать разные точки зрения на рынке.

«Это важный и здоровый фактор развития финансовых рынков. Существует правило: если хотите привлекать инвесторов, необходимо обеспечить независимое управление активами. Именно в этом направлении мы будем работать и стимулировать такой подход. Рынки функционируют по принципу спроса и предложения, и если посмотреть на активы, которыми управляют различные фонды в Казахстане, ситуация выглядит достаточно позитивно», – подчеркнул он.

