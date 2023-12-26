Нацбанк предупредил казахстанцев

Национальный Банк Казахстана предупреждает об участившихся случаях мошенничества с использованием социальных сетей и мессенджеров.

Мошеннические группы, выдавая себя за инвестиционные компании, активно используют рекламу в социальных сетях со ссылкой на специально созданные профили в популярных мессенджерах, где призывают граждан осуществить вложение денежных средств и обещают значительную финансовую прибыль от инвестиций.

Мошенниками публикуются поддельные лицензии и другие правоустанавливающие документы, в том числе выданные якобы от лица Национального Банка Казахстана.

Злоумышленники призывают граждан провести единовременный платеж для биржевого сбора. При этом граждан заверяют, что получение инвестиционного дохода гарантируется со стороны казахстанской криптовалютной биржи или иных финансовых институтов. Однако после перевода денежных средств мошенники перестают выходить на связь.

Национальный Банк Казахстана доводит до вашего сведения, что ресурсы, содержащие информацию о быстром заработке на инвестициях, имеют явные признаки мошеннической деятельности, поскольку:

Национальный Банк Казахстана не обслуживает счета физических лиц, не проводит денежных расчетов и сделок;

Национальный Банк Казахстана не участвует в разработке каких-либо платформ для заработка на государственных запасах;

на рекламных ресурсах содержится информация, ложно гарантирующая высокую прибыль за короткий период времени, а также отсутствует контактная информация;

перечень организаций, имеющих лицензию на осуществление инвестиционной деятельности, опубликован на официальном сайте Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

В случае если вы или ваши знакомые столкнулись с мошенническими схемами, настоятельно рекомендуем обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы для проведения разбирательств.

Для получения консультаций можно обратиться в Контакт-центр Национального Банка Казахстана по короткому номеру 1477.

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