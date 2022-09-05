Нацбанк принял очередное решение по базовой ставке

Национальный банк принял решение сохранить базовую ставку на уровне 14,5 процента годовых, передает Tengrinews.kz.

Происшествия, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 14,5 процента годовых с процентным коридором +/– 1,0 процентного пункта. Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 15,5 процента, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности – 13,5 процента», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение принято с учетом складывающейся экономической ситуации, баланса рисков, а также обновленных прогнозов Нацбанка. Сохраняется давление со стороны внешнего сектора, которое вызвано ростом стоимости логистических услуг, высокой инфляцией в странах – торговых партнерах и ослаблением курса тенге к рублю.

«При этом цены на продовольствие в мире снижаются. Среди внутренних драйверов роста цен следует выделить стимулирующий фискальный импульс, который сдерживает снижение цен на продовольствие вслед за мировыми рынками и оказывает повышательное давление со стороны спроса в среднесрочной перспективе», — сообщили в банке.

По данным Нацбанка, высокая инфляция обусловлена продолжающейся адаптацией внутренних цен под внешний ценовой шок, что на данном этапе не требует дополнительного ужесточения денежно-кредитных условий. Кроме того, эффект на экономику значительного повышения базовой ставки с начала 2022 года еще до конца не проявился, и для корректировки мер в дальнейшем необходимо проведение соответствующей оценки. Текущий уровень базовой ставки достаточен для обеспечения устойчивости финансового рынка и поддержания сберегательной активности субъектов экономики.

В августе 2022 года годовой рост цен ускорился до 16,1 процента. Рост инфляции наблюдается по всем компонентам: продовольственные товары выросли на 20,8 процента, непродовольственные товары – на 15,5 процента, платные услуги – на 10,1 процента. Среди товаров и услуг повысилась стоимость ряда хозяйственных товаров, сахара, муки, круп, макаронных изделий, а также аренды жилья. Снижение цен в основном отмечается по широкому спектру плодоовощной продукции.

Инфляционные ожидания остаются высокими. В августе 2022 года медианная оценка ожидаемой инфляции составила 16,5 процента. Доля респондентов, ожидающих сохранения или повышения темпов инфляции через год, выросла до 55 процентов.

«Риски дальнейшего развития глобальной экономики смещены в сторону ухудшения. По прогнозам МВФ, мировая экономика замедлится с 6,1 процента в 2021 году до 3,2 процента в 2022 году и до 2,9 процента в 2023 году (предыдущий прогноз МВФ на 2022-2023 годы – 3,6 процента). Прогнозы по основным странам – торговым партнерам Казахстана (ЕС, Китай, Россия) на 2022-2023 годы также ухудшены», — отметили в Нацбанке.

Внешняя продовольственная инфляция продолжает снижаться. Индекс продовольственных цен ФАО в августе 2022 года снизился на 1,9 процента (в июле – снижение на 9 процентов) ввиду снижения всех компонентов, входящих в индекс. Снижение цен на зерновые отчасти обусловлено достигнутой между Украиной и Российской Федерацией договоренностью о разблокировании основных черноморских портов Украины и уборке урожая в Северном полушарии, что способствовало увеличению предложения.

Потребительская инфляция в мире продолжает оставаться высокой. В ЕС в июле 2022 года годовая инфляция ускорилась до 9,8 процента. В США в результате некоторого снижения цен на нефть инфляция замедлилась до 8,5 процента. Прогнозы МВФ по глобальной инфляции на 2022-2023 годы предусматривают более быстрый рост цен, чем ожидалось ранее.

На мировом рынке нефти ожидается сохранение высокого уровня цен на нефть. По прогнозам международных организаций, в ближайшей перспективе из-за высоких цен на бензин и прочие энергоносители вероятно, что спрос незначительно снизится. Добыча нефти будет постепенно повышаться, однако данный эффект будет нивелирован более слабой добычей нефти в России и странах Ближнего Востока.

По ожиданиям Национального банка, в 2022 году цены на нефть марки Brent в среднем составят 105,3 доллара за баррель, а в 2023 году – 90,3 доллара за баррель. С учетом данных факторов и прогнозов в рамках базового сценария заложена траектория постепенного снижения цены на нефть марки Brent с текущих уровней до средней отметки 90 долларов за баррель в 2023 году и 85 долларов за баррель в 2024 году.

«Прогнозы Национального Банка касательно роста экономики в Казахстане в 2022 году пересмотрены на фоне замедления деловой активности. По итогам текущего года на фоне ожидаемых плановых ремонтов на крупных месторождениях и сохраняющейся неопределенности на КТК динамика ВВП замедлится до 2,5-3,5 процента. Ожидается положительный вклад со стороны всех компонентов спроса. Существенный вклад будет вносить реальный экспорт на фоне сложившейся высокой базы первого квартала и восстановления темпов роста к концу года после некоторого сокращения во втором и третьем кварталах 2022 года. Среднесрочные оценки демонстрируют сильный рост экспорта на фоне роста добычи нефти в 2023-2024 годах. Дополнительным стимулом станет растущая динамика потребительского спроса в условиях роста государственных расходов. В то же время высокая динамика импорта, которая будет следствием фискального стимулирования, отчасти нивелирует рост внутреннего спроса. В 2023 году прогнозируется ускорение темпов роста ВВП до 4-5 процентов. В 2024 году рост ВВП будет находиться на тех же уровнях», — говорится в сообщении.

С учетом текущих предпосылок к концу 2022 года инфляция прогнозируется в диапазоне 16-18 процентов. Это выше предыдущих оценок Национального Банка. Основной вклад в рост цен продолжат вносить продукты питания с учетом динамики цен на внешних и внутренних рынках продовольствия. Значительное инфляционное давление будет наблюдаться на фоне положительного фискального импульса, высокой внешней инфляции, ослабления тенге и перестройки логистических и производственных цепочек. Дополнительным фактором выступают высокие, незаякоренные инфляционные ожидания.

«В 2023 году инфляция постепенно замедлится до 7,5-9,5 процента. Сдерживающее влияние на инфляцию будет оказывать снижение индекса ФАО на зерновые, высокая база инфляции 2022 года, более быстрое, чем ожидалось ранее, замедление инфляции в России. При отсутствии новых внешних и внутренних шоков в 2024 году инфляция сложится в диапазоне 5,5-7,5 процента», — отметили в банке.

Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике Национального Банка по базовой ставке будет объявлено 24 октября.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.