План работ Костанайской горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» в Костанае с отключением потребителей частного сектора и спальных районов с 4 августа

С 4 по 8 августа с 10:00 до 18:00 — частный сектор: ул. Хакимжановой 19-23, 64-88, 64/1-64/21, ул. Кооперативная 66-86, 78/1-78/9, 86/2-86/8, 68/1-68/6, ул. Комарова 12-46, 19/1-19/20, 40/1-40/11, ул. 5 Декабря 72-90, 82/2-82/12, 64/12-64/18,62/1-62/10.

4 августа с 09:00 до 18:00 — ЦОН по ул. Гашека 14, военкомат по ул. Маяковского 107.

Спальный сектор: ул. Быковского 3а, ул. Гашека 12,12/1, 14, 16, ул. Чкалова 1а,2а.

5 августа с 09:00 до 18:00 — поликлиника № 3, АЗС «Эталон», ИП куров, ИП Баекенова, ИП Есенбаева, ИП Решетовский, гаражи «Текстильщик», ТОО «Евросервис», промбаза «ДК-Максат», центр социальной адаптации.

6 августа с 09:00 до 18:00 — ИП Ахмеилова, магазин «Орбита», «Салем», «Механизатор»,ИП Попова.

Спальный сектор: ул. Майлина, 67, Частный сектор: ул. Дзержинского 25-88, 43/1-43/14, ул. Пушкина 193-232, ул. Победы 215-237.

7 августа с 09:00 до 18:00 — почта, ТОО «Кооператор-ПТФ», кафе «Food mafia», ИП Дуйсенова, торговый центр по ул. Касымканова 41.

8 августа с 09:00 до 18:00 — ИП Нуркина, магазин «Шинсервис», «Ника», кафе по ул. Свободы 62.

Частный сектор: ул. ул. Свободы 43-98, ул. Красносельская 46-94, ул. Мичурина 1-51, ул. Транспортная 1-15, ул. Темирязева 2-47.

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