Нацпалата: Повышение ставки НДС приведет к инфляции

В Национальной палате предпринимателей «Атамекен» отреагировали на информацию о повышении ставки НДС с 12 до 16%, сообщает пресс-служба палаты.

По словам заместителя председателя правления Нацпалаты и руководителя рабочей группы по выработке предложений к проекту нового Налогового кодекса от НПП «Атамекен» Тимура Жаркенова, «Атамекен» совместно с львиной долей бизнес-сообщества категорически против повышения ставки НДС. Это приведет к резкому повышению цен на товары, инфляции и невозможности малому бизнесу перерасти в средний, а среднему в крупный.

«Повышать ставку НДС категорически нельзя. Те, кто работал «вбелую», вынуждены будут дальше работать «вбелую». Кто работал в черной зоне, там и останутся. Кто был посередине уйдет в черную зону. Таким образом на поручении президента касательно выхода малого бизнеса в средний можно будет поставить жирный крест», — рассказал представитель НПП.

Напомним, в рамках разработки проекта нового Налового кодекса Министерство национальной экономики предлагает поднять ставку НДС с 12% до 16%.

В министерстве считают, что предлагаемое увеличение ставки приведет к дополнительным поступлениям в бюджет, а также повысит конкурентоспособность отечественных товаров по сравнению с товарами, импортируемыми из соседних стран. Ожидается, что эта ставка будет применена с 2025 года.

Между тем, бизнес-сообщество в корне не согласно с этой позицией. Свое мнение уже высказал Максим Барышев, предприниматель, основатель Учет.kz.

«Это недопустимо. Это не приведет к росту, а приведет к стагнации всего предпринимательства в Республике Казахстан. Тем более ставки налога на добавленную стоимость нельзя изменять так быстро, 2025 год – это буквально через год», — поделился своим мнением Барышев.

Сегодня ставка НДС в Казахстане составляет 12%. Это значительно меньше чем в России, Беларуси, Армении, где ставка НДС равна 20%.

Отметим, новый проект Налогового кодекса планируют внести в парламент в первом квартале 2024 года.