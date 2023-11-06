«Надо встряхнуть нерадивых». Негативную реакцию у костанайских водителей вызвала установка камер для видеоконтроля «Сергек»

Эмоциональный, почти двухминутный монолог, очевидно, одного из жителей Костаная, уже несколько дней распространяется в одном из мессенджеров среди водителей. Автор явно недоволен установкой на перекрестках города камер, которые подключают к интеллектуальной системе видеоконтроля «Сергек». Пока, уже установленные, работают в тестовом режиме. Всего планируется установка 180-и таких комплексов. Первые 60 должны заработать в декабре. Как следует из распространяемого сообщения, за 10 дней по Костанаю уже установлено 253 камеры, рассчитанные на систему «Сергек».

«Нет, чтобы сделать жизнь легче людям, как-то усовершенствовать её, так они, наоборот, еще больше с людей выжать, больше! Аж? прям противно это слышать и слушать. Сейчас этот «Сергек» за месяц себя оправдает. Допустим, перестроение по полосе. Если перестраиваешься, а там сплошная… То есть, не пересечение двух полос, а, вот внутри… Ты едешь, две полосы, и, бывает же такое, что вот, сплошная идет. Вот, пересечение этой сплошной», говорится в распространяемом сообщении.

Информацию о возможности фиксации камерами, подключенными к «Сергек», именно этого вида нарушений, нам подтвердили в управлении административной полиции областного полицейского департамента. По словам его сотрудников, 10 комплексов будут установлены на 10-и перекрестках города, остальные на 50 линейных участках дорог.

«Обеспечит нам контроль транспортного потока, розыск транспортных средств по государственным номерным знакам, а, также, наделена функциями фиксации нарушений правил дорожного движения, таких как превышение скоростного режима, проезд транспортного средства на запрещающий сигнал светофора, игнорирование правил дорожной разметки, а также остановка транспортных средств в неположенном месте», — отметила старший инспектор управления административной полиции ДП Костанайской области Жанна Иманбаева.

Также, разработано мобильное приложение «Коргау Сергек», которое позволит определять потенциально опасных водителей, систематически нарушающих ПДД и не платящих штрафы, а, также, лишенных прав, не имеющих страховки и техосмотра. Ввести комплексы в эксплуатацию полицейские действительно планируют в конце этого года.

«Установка данных комплексов направлена на обеспечение дорожной безопасности. И, убедительная просьба к участникам дорожного движения, неукоснительно соблюдать ПДД, и быть особо внимательными на дорогах», — говорит Жанна Иманбаева.

Как ранее говорил заместитель начальника Департамента полиции Алексей Милюк, со временем возможно увеличение функции комплексов до выявления 8-и видов нарушений. Знаки,

«Надо же понимать, к чему мы стремимся: навести порядок в городе, или повесить эти камеры, заплатить за это колоссальные средства, и, что бы они не приносили никакого результата? Немножко стоит встряхнуть нерадивых, привести к чувству добропорядочности, и соблюдению ПДД. ПДД пишутся для всех, а не только для нормальных и адекватных водителей. А, неадекватных водителей, мы видим, на дорогах у нас ещё много», — говорит заместитель начальника департамента полиции Костанайской области Алексей Милюк.

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