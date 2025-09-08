Прогноз погоды по Казахстану на 9-11 сентября представили синоптики Казгидромета.

В предстоящие дни погоду большей части территории республики будет определять западный циклон и связанные с ним атмосферные фронты в отдельных районах пройдут дожди с грозами, на севере, 09-10 сентября на северо-западе, 09, 11 сентября на востоке, 10-11 сентября на юго-востоке, в центре республики ожидаются сильный дождь, град, шквал.

По республике прогнозируется усиление ветра, на северо-западе, севере, востоке, в центре РК в ночные и утренние часы – туманы. На юге страны прогнозируется пыльная буря.

В температурном фоне ожидается понижение: на западе РК ночью до 5-16 тепла, днем до 18-25 тепла; на северо-западе страны ночью до 1-11 тепла, на поверхности почвы заморозки 2 градуса, днем до 8-16, на юге региона до 23 тепла; в северных областях ночью до 5-10, днем до 9-15 тепла, в центре ночью до 5-13, днем до 13-21 тепла, на востоке ночью до 3-11, днем до 10-20 тепла, на юге ночью до 10-20, днем до 23-33 тепла. На юго-западе, юго-востоке страны значительных изменений в температурном фоне не прогнозируется.

"Наблюдается низкий уровень накоплений". Токаев дал поручения по пенсиям В Послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость пересмотра подходов к пенсионной системе. Читайте также:...