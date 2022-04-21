Наладить партнерские отношения между педагогами и родителями решили в Костанайской области

В Костанайской области с начала этого года реализуют региональный проект «Үндестік». В полную силу он заработал после снятия карантинных ограничений, когда все школьники вернулись за парты.

Суть проекта в том, что педагоги и родители должны наладить

партнерские отношения.

«Проект «Үндестік» в нашей школе реализуется в двух направлениях — это коллективная форма работы — традиционные общешкольные родительские собрания, классные родительские собрания, участие родителей во всевозможных конкурсах школьных, акциях», — рассказывает директор ОШ №5 им. Б.Момышулы Жанар Ерденова.

Вторая форма взаимодействия, по которой работают во всех школах — это индивидуальная. С родителями встречаются учителя предметники, утвержден графиком «час директора». При необходимости подключают к работе педагогов-психологов.

«Родители обращаются с вопросами по системе оценивания, потому что у нас система «Кунделик», она давно функционирует. Формативное оценивание, суммативное оценивание. Также родители обращаются по вопросам, когда дети у нас активно участвуют в спортивных мероприятиях , много пропусков и вот эти все западающие темы, вопросы, мы решаем вместе с родителями», — говорит учитель ОШ №5 им. Б.Момышулы Айгуль Шарипбаева.

За время карантина, говорят педагоги, коммуникация с родителями была немного утрачена. Собрания проводили онлайн, возможность прийти в школу тоже была ограничена. Однако вопросов по успеваемости детей, поведения и других, меньше не становилось. Теперь же есть возможность родителям и педагогам снова объединиться, и с помощью очных встреч, в тандеме, работать на реализацию потенциала детей.

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