Налогообложение переводов: более 145 тысяч казахстанцев получили статус ИП с начала года

Глава Минфина рассказал об эффективности нормы по налогообложению мобильных переводов, сообщает informburo.kz

Казахстанцы стали чаще регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей с вводом налогообложения мобильных переводов, сообщил министр финансов Мади Такиев.

В кулуарах правительства глава Минфина уточнил, что для регистрации в качестве предпринимателя необходимо получать доход в год свыше 12-кратного размера минимальной заработной платы, то есть 85 тысяч тенге в месяц. Соответственно, переводы от разных людей будут облагаться налогом, когда их сумма превысит 255 тысяч тенге за три месяца.

«У нас такого никогда не было. Ситуация сегодня стабилизировалась, проводили работы с банками, люди обратно переходят на мобильные переводы. За январь у нас зарегистрировались порядка 75 тысяч индивидуальных предпринимателей. Если ранее у нас регистрировались порядка 2-3 тысячи, то сейчас в январе – 75 тысяч, за февраль – около 70 тысяч. То есть идёт легализация и вывод предпринимателей из тени. И мы эту работу будем продолжать», – сказал Мади Такиев.

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