Начиная с сентября фискальные органы Казахстана начали активнее контролировать поступления на личные счета граждан, включая валютные. Поводом для этого стал новый механизм контроля за мобильными переводами, предложенный Комитетом государственных доходов. Теперь банки будут отслеживать не только переводы в тенге, но и в иностранной валюте — и все это суммировать, пишет digitalbusiness.kz

Что говорят налоговые эксперты

Контроль валютных счетов (об этом в КГД заявили официально) — это еще одно подтверждение того, что налоговая будет проверять абсолютно все переводы казахстанцев. В противном случае, у КГД упускал бы из вида тех, кто дробит переводы по разным счетам в разных банках.

Айдар Масатбаев «Я об этом плотно думал, потому что на один мой счет в Kaspi мне перевели 99 человек, а на счет в Halyk — еще трое. Ни Halyk, ни Kaspi не имеют общей базы между собой. Боюсь, и я предвижу самое неприятное: скорее всего, сведения по всем переводам будут передавать, и уже налоговики будут их суммировать. В противном случае эта система просто нереализуема при участии нескольких банков. Банки будут отправлять только те данные, которые видят в своих системах — без учета других банков, к которым у них нет доступа. Реализовать эту систему в сквозном формате, суммируя данные всех банков, можно только в одном случае — если все банки начнут предоставлять все переводы, начиная с каждого отправителя», — уверен налоговый эксперт Айдар Масатбаев.

Что известно наверняка

Если общая сумма поступлений за три подряд идущих месяца превысит 12 МЗП (в 2025 году — около 1 млн тенге), банк обязан передать данные о владельце счета в налоговую. Кроме того, особое внимание будет уделяется случаям, когда на счет физического лица в течение трех месяцев подряд поступают средства от 100 и более различных отправителей (100 переводов в июле, 103 в августе, 106 в сентябре). Даже если это были переводы от знакомых, друзей или клиентов без формального статуса бизнеса. Контролирующие органы могут расценить это как признаки предпринимательской деятельности.

Если такие признаки будут зафиксированы, налоговая инициирует камеральный контроль, и гражданин получит официальное уведомление. Далее ему предстоит либо встать на налоговый учет, либо объяснить происхождение средств и предоставить документы.

