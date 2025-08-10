Комитетом государственных доходов проводится поэтапный запуск новой «Интегрированой системы налогового администрирования» , в том числе нового Кабинета налогоплательщика.

С 8 августа 2025 года в Кабинете налогоплательщика будут доступны для представления следующие формы:

Декларация по корпоративному подоходному налогу (ФНО 100.00); Декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду (ФНО 870.00); Заявление об участии в международной группе (ФО 011.00) Межстрановая отчетность по трансфертному ценообразованию (ФО 012.00) Основная отчетность по трансфертному ценообразованию (ФО 014.00)

Инструкции по работе с документами и функционалом размещены в разделе Поддержка – Помощь – Справочная информация КНП ИСНА.

В случае возникновения вопросов вы можете обращаться на службу поддержки:

на электронный адрес knpsd@ecc . kz по телефонам 8(7172)73 55 11 и +7(705) 956 53 71;

Обращаем внимание, что в связи с запуском функционала в КНП ИСНА, возможность представления выше указанных форм посредством старого КНП и СОНО будет заблокирована.

