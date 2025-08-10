USD 539.49 EUR 627.7 RUB 6.75

Налоговики обратились к казахстанцам

— Сегодня, 12:45
Изображение для новости: Налоговики обратились к казахстанцам

pixabay.com

Комитетом государственных доходов проводится поэтапный запуск новой «Интегрированой системы налогового администрирования» , в том числе нового Кабинета налогоплательщика.

      С 8 августа 2025 года в Кабинете налогоплательщика будут доступны для представления следующие формы:

  1. Декларация по корпоративному подоходному налогу (ФНО 100.00);
  2. Декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду (ФНО 870.00);
  3. Заявление об участии в международной группе (ФО 011.00)
  4. Межстрановая отчетность по трансфертному ценообразованию (ФО 012.00)
  5. Основная отчетность по трансфертному ценообразованию (ФО 014.00)

      Инструкции по работе с документами и функционалом размещены в разделе Поддержка – Помощь – Справочная информация КНП ИСНА.

      В случае возникновения вопросов вы можете обращаться на службу поддержки:

  1. на электронный адрес knpsd@ecc.kz
  2. по телефонам 8(7172)73 55 11 и +7(705) 956 53 71;

     Обращаем внимание, что в связи с запуском функционала в КНП ИСНА, возможность представления выше указанных форм посредством старого КНП и СОНО будет заблокирована.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.