Комитетом государственных доходов проводится поэтапный запуск новой «Интегрированой системы налогового администрирования» , в том числе нового Кабинета налогоплательщика.
С 8 августа 2025 года в Кабинете налогоплательщика будут доступны для представления следующие формы:
- Декларация по корпоративному подоходному налогу (ФНО 100.00);
- Декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду (ФНО 870.00);
- Заявление об участии в международной группе (ФО 011.00)
- Межстрановая отчетность по трансфертному ценообразованию (ФО 012.00)
- Основная отчетность по трансфертному ценообразованию (ФО 014.00)
Инструкции по работе с документами и функционалом размещены в разделе Поддержка – Помощь – Справочная информация КНП ИСНА.
В случае возникновения вопросов вы можете обращаться на службу поддержки:
- на электронный адрес knpsd@ecc.kz
- по телефонам 8(7172)73 55 11 и +7(705) 956 53 71;
Обращаем внимание, что в связи с запуском функционала в КНП ИСНА, возможность представления выше указанных форм посредством старого КНП и СОНО будет заблокирована.
