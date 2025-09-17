Совсем скоро истекает срок уплаты налога на имущество для физических лиц — до 1 октября нужно рассчитаться за 2024 год. Проверить задолженность и оплатить налог можно через мобильные приложения банков второго уровня, в их филиалах, а также через приложение eSalyq Azamat.

«Начисление управлением госдоходов производится не позднее 1 июля. Т.е. с первого июля до первого октября налогоплательщики должны оплатить своевременно налог. Т.к. по истечению 1 октября будут выставляться нами меры», — сообщила главный специалист управления госдоходов по Костанаю отдела администрирования и производственных платежей Анара Назарова.

Налог распространяется на дома, квартиры, дачи, гаражи, парковочные места и другие постройки, а также на земельные участки, находящиеся в собственности граждан. В Костанае налог должны оплатить около 87 тысяч жителей. Большинство уже внесли свои платежи и в казну поступило 168 миллионов тенге. Но остаётся ещё 43 миллиона, которые должны перечислить более 18 тысяч горожан. Важно помнить, что даже при однодневной задержке человек получает статус должника, и к нему будут применяться меры.

«Налогоплательщики с задолженностью свыше 1 МРП будут направлены частным судебным исполнителям и частные судебные исполнители будут взыскивать суммы. Т.е. накладывать ограничения на банковские счета, аресты на недвижимое/движимое имущество, на регистрационные данные, т.е. все, что установлено в законодательном порядке», — предупредила Анара Назарова.

Получается, что сначала налоговая служба направляет уведомление. Если в течение 30 рабочих дней налог не будет уплачен, выносится приказ, на исполнение которого у должника есть ещё 5 рабочих дней. Если и после этого платеж не поступит, то уже тогда дело передаётся частным судебным исполнителям. Также напомним, что со следующего года в Налоговый кодекс вносятся изменения, касающиеся транспорта.

«У нас ожидаются нововведения в налоговом законодательстве по налогу на транспорт, но данные нововведения будут внесены с 2026 года. Налог на транспорт будет начисляться по сроку эксплуатации данного транспортного средства — свыше 10 лет, свыше 20 лет будут применяться коэффициенты», — объяснила специалист.

Таким образом, чем старше машина, тем меньше нужно будет платить. За транспорт, которому больше 10 лет, нужно будет вносить 70% от общей суммы налога, а если машина старше 20 лет, то сумма налога будет уменьшаться уже на 50%.

