Министерство финансов разработало Правила использования средств биометрической идентификации в информационных системах органов государственных доходов, сообщает Zakon.kz.

Проект правил регламентирует закрепление действующего функционала по использованию средств биометрической идентификации в информационных системах органов государственных доходов в целях пресечения фактов выписки счетов-фактур лицами, не причастными к финансово-хозяйственной деятельности компаний.

Цель документа – содействие налогоплательщикам по исключению факта осуществления взаиморасчетов с компаниями, имеющими наибольшую вероятность риска выписки фиктивных счетов-фактур, что в свою очередь снизит долю теневой экономики.

Проект приказа размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 20 августа.

