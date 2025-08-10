Министерство финансов разработало Правила использования средств биометрической идентификации в информационных системах органов государственных доходов, сообщает Zakon.kz.
Проект правил регламентирует закрепление действующего функционала по использованию средств биометрической идентификации в информационных системах органов государственных доходов в целях пресечения фактов выписки счетов-фактур лицами, не причастными к финансово-хозяйственной деятельности компаний.
Цель документа – содействие налогоплательщикам по исключению факта осуществления взаиморасчетов с компаниями, имеющими наибольшую вероятность риска выписки фиктивных счетов-фактур, что в свою очередь снизит долю теневой экономики.
Проект приказа размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 20 августа.
