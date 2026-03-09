Казахстанский бизнес обеспокоен ставкой НДС, трудностями с его возвратом и запретом на B2B-сделки. Корреспондент LS поговорил с зампредседателя НПП «Атамекен» Тимуром Жаркеновым и выяснил, слышит ли сегодня государство предпринимателей.

По словам представителя Национальная палата предпринимателей «Атамекен» Тимур Жаркенов, возникающие вопросы по применению налогового законодательства сейчас обсуждаются в рамках специального проектного офиса. Часть проблем удается решать через разъяснения, а по некоторым планируется внести изменения в подзаконные акты.

Вопросы по растаможке лекарств

Одной из сложных тем стала процедура таможенного оформления лекарственных средств. У бизнеса возникали вопросы о том, какие документы необходимо предоставлять при их растаможке.

По словам Тимура Жаркенова, сейчас уже сформировано общее понимание процедуры, а предпринимателям даны соответствующие разъяснения со стороны Комитет государственных доходов Республики Казахстан.

Сложности с НДС и закупками

Предприниматели также поднимали вопрос применения ставки НДС при регулируемых закупках. Как пояснил представитель НПП, в таких случаях цены на товары устанавливаются государством, что ранее создавало сложности при учете налога.

Кроме того, обсуждаются вопросы, связанные с электронными счетами-фактурами (ЭСФ), в частности с системой их администрирования. Эти вопросы, по его словам, уже находятся в стадии проработки.

Нормы, требующие корректировок

Отдельные положения Налогового кодекса, по мнению бизнеса, требуют доработки. Например, это касается налогообложения в сельском хозяйстве, где действующее регулирование нуждается в корректировках. Также предприниматели высказывают предложения по пересмотру некоторых норм, связанных с социальными отчислениями.

Дискуссия вокруг B2B-сделок

Одной из наиболее обсуждаемых тем остается запрет на B2B-сделки. Тимур Жаркенов отметил, что по этому вопросу продолжается диалог между правительством и предпринимателями.

По его словам, эта тема находится в центре внимания, однако для принятия решений необходимо проанализировать статистику и оценить реакцию бизнеса на новые нормы. Пока эксперты отмечают определенное влияние, но его масштаб для экономики еще предстоит оценить.

Проблемы с возвратом НДС

Предприниматели также обращают внимание на сложности с возвратом НДС. Как отметил представитель НПП, во многом эта проблема связана с возможностями государственного бюджета.

По его словам, действительно поступают жалобы на задержки выплат. Сейчас этот вопрос прорабатывается совместно с Министерством финансов и казначейством.

При этом уже разработана методология решения проблемы. Теперь остается определить технический механизм реализации с учетом бюджетных возможностей. Средства, как правило, возвращаются предпринимателям частями через казначейство.

Диалог бизнеса и государства

Говоря об ужесточении налогового регулирования, Тимур Жаркенов отметил, что этот вопрос остается чувствительным. То, что государство рассматривает как улучшение регулирования, предприниматели нередко воспринимают как усиление давления на бизнес.

Он подчеркнул, что все спорные моменты будут обсуждаться после возобновления работы парламента. По его словам, у государства и бизнеса есть собственные предложения, и в ходе переговоров стороны будут искать компромиссные решения.

