Напряжение на железной дороге нарастает

Казахстанские зернопереработчики обвиняют АО «Қазақстан темір жолы“ (КТЖ) в безосновательном затягивании согласования дополнительных планов на транспортировку грузов. И видят в действиях национального оператора нехорошую системность, сообщает inbusiness.kz.

О возникшем конфликте мы уже рассказывали ранее. Тогда в КТЖ пояснили, что причиной возникшей ситуации стала сверхнормативная нагрузка на железнодорожную инфраструктуру. При нормализации положения дополнительные планы будут рассмотрены. Однако у зернопереработчиков нет времени на ожидания. Сейчас разгар уборочного сезона, мельницы работают в круглосуточном режиме, а покупатели ждут товар.

«‎Есть ведь компании, которым планы согласовывают. А как попасть под эти критерии? Сейчас у нас стоят груженые вагоны, оформиться не можем, порожняки приходят, забивают станции. Но ведь задача КТЖ как раз состоит в том, чтобы оперативно разгружать станции!» – возмущаются зернопереработчики в отраслевом чате в WhatsApp.

Мукомолы отмечают: они предлагали железнодорожникам идеи по улучшению работы, однако, по их словам, полноценная обратная связь так и не была достигнута. Поэтому прямо сейчас представители отрасли уже вынуждены не просить, а требовать в сезон пиковых нагрузок предоставлять ежедневную оперативную сводку о положении дел на путях и проводить селекторные встречи в онлайн-режиме.

«‎Просим сообщать о текущей ситуации и представленных КТЖ мерах регулирования, для того чтобы мы были в курсе и могли заранее планировать свою работу. Не избегайте нас! Мы ваши клиенты!» – эмоционально высказываются зернопереработчики.

По их мнению, из-за затягивания с согласованием доппланов железнодорожный оператор рискует уже в следующем месяце получить заявки по основным планам, в 3-4 раза превышающие реальные показатели погрузки. Кроме того, велик риск, что работа путей из-за накопленных грузоотправителями и вовсе будет парализована, равно как и стык Сарыагаш.

Между тем, КТЖ сообщает, что на сентябрь месяц в основном плане к перевозке по сети КТЖ заявлено 29 млн тонн груза, передает apk-news.kz При этом, в августе было перевезено более 26 млн тонн, что на 8% выше аналогичного показателя предыдущего года. Для обеспечения ритмичных перевозок КТЖ призывает грузоотправителей «четко планировать перевозки».

«При перевозке в «третьи страны» через морские порты и сухопутные пограничные переходы заявки предоставляются за 20 дней до наступления планируемого месяца. При перевозке в страны СНГ, Литву, Латвию, Эстонию и в межобластном сообщении по Казахстану заявки по основному плану принимаются за 14 дней до наступления планируемого месяца.

Заявки по автоматизированной системе передаются в центральный совет по железнодорожному транспорту для согласования объемов перевозок на предстоящий месяц», — сообщается в информации КТЖ.

КТЖ провело переговоры с АО «Узбекистон темир йуллари» по увеличению приема груженых составов. Ряд заявок в данный момент находится на согласовании в железнодорожных администрациях Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана.

Между тем, экспортеры жалуются на то, что руководство КТЖ-Грузовые перевозки требует писать им письма о дополнительных планах, хотя они привыкли подавать свои заявки через информационную систему.

«Дополнительные планы перевозки груза будут рассмотрены в установленном порядке. Перевозчик может отказать в согласовании дополнительных планов из-за ограниченной пропускной способности железнодорожной сети, отказа страны назначения и по другим причинам. По всем случаям отказа грузоотправителей уведомляют», — указали в КТЖ.

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