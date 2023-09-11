USD 445.62
EUR 479.4
RUB 5.4
  1. Home
  2. Новости
  3. Деньги
  4. Напряжение на железной дороге нарастает

Напряжение на железной дороге нарастает

Фото pixabay.com

Казахстанские зернопереработчики обвиняют АО «Қазақстан темір жолы“ (КТЖ) в безосновательном затягивании согласования дополнительных планов на транспортировку грузов. И видят в действиях национального оператора нехорошую системность, сообщает inbusiness.kz.

О возникшем конфликте мы уже рассказывали ранее. Тогда в КТЖ пояснили, что причиной возникшей ситуации стала сверхнормативная нагрузка на железнодорожную инфраструктуру. При нормализации положения дополнительные планы будут рассмотрены. Однако у зернопереработчиков нет времени на ожидания. Сейчас разгар уборочного сезона, мельницы работают в круглосуточном режиме, а покупатели ждут товар.

«‎Есть ведь компании, которым планы согласовывают. А как попасть под эти критерии? Сейчас у нас стоят груженые вагоны, оформиться не можем, порожняки приходят, забивают станции. Но ведь задача КТЖ как раз состоит в том, чтобы оперативно разгружать станции!» – возмущаются зернопереработчики в отраслевом чате в WhatsApp.

Мукомолы отмечают: они предлагали железнодорожникам идеи по улучшению работы, однако, по их словам, полноценная обратная связь так и не была достигнута. Поэтому прямо сейчас представители отрасли уже вынуждены не просить, а требовать в сезон пиковых нагрузок предоставлять ежедневную оперативную сводку о положении дел на путях и проводить селекторные встречи в онлайн-режиме.

«‎Просим сообщать о текущей ситуации и представленных КТЖ мерах регулирования, для того чтобы мы были в курсе и могли заранее планировать свою работу. Не избегайте нас! Мы ваши клиенты!» – эмоционально высказываются зернопереработчики.

По их мнению, из-за затягивания с согласованием доппланов железнодорожный оператор рискует уже в следующем месяце получить заявки по основным планам, в 3-4 раза превышающие реальные показатели погрузки. Кроме того, велик риск, что работа путей из-за накопленных грузоотправителями и вовсе будет парализована, равно как и стык Сарыагаш.

Между тем, КТЖ сообщает, что на сентябрь месяц в основном плане к перевозке по сети КТЖ заявлено 29 млн тонн груза, передает apk-news.kz При этом, в августе было перевезено более 26 млн тонн, что на 8% выше аналогичного показателя предыдущего года.  Для обеспечения ритмичных перевозок КТЖ призывает грузоотправителей «четко планировать перевозки».

«При перевозке в «третьи страны» через морские порты и сухопутные пограничные переходы заявки предоставляются за 20 дней до наступления планируемого месяца. При перевозке в страны СНГ, Литву, Латвию, Эстонию и в межобластном сообщении по Казахстану заявки по основному плану принимаются за 14 дней до наступления планируемого месяца.
Заявки по автоматизированной системе передаются в центральный совет по железнодорожному транспорту для согласования объемов перевозок на предстоящий месяц», — сообщается в информации КТЖ.

КТЖ провело переговоры с АО «Узбекистон темир йуллари» по увеличению приема груженых составов. Ряд заявок в данный момент находится на согласовании в железнодорожных администрациях Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана.

Между тем, экспортеры жалуются на то, что руководство КТЖ-Грузовые перевозки требует писать им письма о дополнительных планах, хотя они привыкли подавать свои заявки через информационную систему.

«Дополнительные планы перевозки груза будут рассмотрены в установленном порядке. Перевозчик может отказать в согласовании дополнительных планов из-за ограниченной пропускной способности железнодорожной сети, отказа страны назначения и по другим причинам. По всем случаям отказа грузоотправителей уведомляют», — указали в КТЖ.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Август побил рекорд по количеству выпавших осадков
Следующая новость

Стихия не отступает. Прогноз погоды на 12-14 сентября