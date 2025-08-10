18 июля текущего года глава государства подписал новый Налоговый кодекс. Документ официально опубликован, однако вступит в силу только с начала 2026 года.

Согласно новому Налоговому кодексу Республики Казахстан» расширена категория казахстанцев, которые с 1 января 2026 года будут полностью освобождены от уплаты транспортного налога, передает корреспондент inbusiness.kz.

В том числе эти блага будут доступны теперь и кавалерам ордена «Трудовой Славы» трех степеней.

«Герой Труда Казахстана» (каз. «Қазақстанның Еңбек Ері»), высшая степень отличия Республики Казахстан, присваивается очень редко. Поэтому идею учреждения ордена, который бы поощрял трудящихся и был бы максимально доступен для них, предложил тогдашний президент страны Нурсултан Назарбаев в ходе общенационального телемоста «Новая индустриализация Казахстана» в декабре 2014 года.

Соответствующий орден был учрежден 17 марта 2015 года. Орденом «Еңбек Даңқы – Трудовая Слава» – награждаются рабочие и труженики промышленности, транспорта, строительства, сельского хозяйства, образования, здравоохранения, социального обеспечения и других отраслей за плодотворный долголетний труд на предприятиях, в учреждениях, организациях, а также за наивысшие показатели в производстве, способствующие росту производительности труда и улучшению качества продукции, повышению конкурентоспособности национальной экономики.

По статусу данный орден стоит ниже ордена «Құрмет», зато кавалеры ордена «Еңбек Даңқы» трех степеней приравниваются по статусу к лицам, удостоенным звания «Қазақстанның Еңбек Ері – Герой Труда Казахстана».

Кроме того, ряды тех, кто не будет платить в бюджет ни тиына за своего «железного коня», пополнились фермерами. Они, например, могут пользоваться своими пикапами «бесплатно».

Согласно новому Налоговому кодексу, от транспортного налога с нового года будут освобождены следующие категории физических и юридических лиц (статья 563):

ветераны Великой Отечественной войны, ветераны, приравненные по льготам к ветеранам ВОВ, и ветераны боевых действий на территории других государств, в том числе войны-афганцы;

лица, награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы ВОВ, а также лица, проработавшие (прослужившие) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы ВОВ;

герои Советского Союза;

герои Социалистического Труда;

лица, удостоенные званий «Халық Қаһарманы»;

лица, удостоенные званий «Қазақстанның Еңбек Epi»,

кавалеры ордена Трудовой Славы трех степеней;

кавалеры ордена «Отан»;

многодетные матери, удостоенные звания «Мать-героиня» в СССР или награжденные подвеской «Алтын алқа» (матери, которые родили и воспитали 7 и более детей) либо «Күмiс алқа» (матери, родившие и воспитавшие 6 детей);

лица с инвалидностью по имеющимся в собственности мотоколяскам и автомобилям – по одному автотранспортному средству, являющемуся объектом обложения налогом.

Не являются плательщиками налога на транспортные средства – по одному легковому автотранспорту с объемом двигателя не более 3000 кубических сантиметров и одному автобусу:

государственные учреждения и государственные учебные заведения среднего образования;

общественные объединения лиц с инвалидностью.

Не будут платить данный налог юридические лица – производители сельскохозяйственной продукции, указанные в подпунктах 1) и 2) пункта 2 статьи 357 настоящего кодекса, а также глава и члены крестьянского или фермерского хозяйства – по используемой в процессе собственного производства сельскохозяйственной продукции специализированной сельскохозяйственной технике, включенной в перечень, установленный уполномоченным органом в области развития агропромышленного комплекса по согласованию с центральным уполномоченным органом по государственному планированию и уполномоченным органом.

Также данной льготой будут пользоваться глава и члены крестьянского или фермерского хозяйства, применяющего специальный налоговый режим (СНР) для крестьянских или фермерских хозяйств, – по легковым и грузовым транспортным средствам, используемым в деятельности, на которую распространяется действие такого специального налогового режима, в пределах следующих нормативов потребности:

по одному легковому автомобилю с объемом двигателя включительно до 2500 кубических сантиметров на одно крестьянское или фермерское хозяйство;

по одному легковому моторному транспортному средству (автомобилю-пикапу) с платформой для грузов и кабиной водителя, отделенной от грузового отсека жесткой стационарной перегородкой, на одно крестьянское или фермерское хозяйство;

по грузовым автомобилям с предельной суммарной мощностью двигателя в размере 1000 кВт на 1000 гектаров пашни (сенокосов, пастбищ) с соблюдением соотношения 1:1 на одно крестьянское или фермерское хозяйство.

Впрочем, в случаях передачи таких транспортных средств в пользование по доверительному управление или аренду, льготы по транспортному налогу не применяются.

Плательщиком налога на транспортные средства по объектам обложения, переданным (полученным) по договору финансового лизинга, является лизингополучатель.

Новый Налоговый кодекс также порадует владельцев старых машин. В частности, в соответствии с пунктом 8 статьи 565 кодекса, с 1 января 2026 года при уплате транспортного налога будет предоставляться скидка в размере 30% для транспортных средств, эксплуатируемых от 10 до 20 лет (включительно), и 50% для транспортных средств, эксплуатируемых более 21 года.

В кодексе это прописано на официальном языке: «При исчислении налога по легковым автомобилям в зависимости от срока эксплуатации транспортного средства исходя из года производства применяются следующие поправочные коэффициенты: свыше 10 до 20 лет эксплуатации включительно – 0,7; свыше 20 лет эксплуатации – 0,5.».

В итоге новой поблажкой смогут воспользоваться 4 407 300 автовладельцев страны.

По данным Национального бюро статистики, по состоянию на 1 июля 2025 года общее количество зарегистрированных автотранспортных средств в Казахстане достигло 6460,4 тыс. единиц. В том числе 86,6% – легковые автомобили, 9,6% – грузовые, 1,8% – автобусы и мототранспорт – 2%.

«Распределение автотранспорта по годам выпуска показывает, что количество автомобилей младше 3 лет составляют 453,1 тыс. единиц, или 7%. Еще 25,8% (или 1,6 млн) автопарка занимают автомобили в возрасте от 3 до 10 лет. Почти 67% автомобилей (более 4,3 млн единиц) в стране имеют возраст старше 10 лет», – сообщили в статбюро.

Вместе с тем согласно новому Налоговому кодексу при продаже легкового автомобиля стоимостью более 18 000 МРП (в 2025 году – 70 776 000 тенге) вам придется оплатить государству акциз в размере 10% от стоимости автомобиля (статья 536). Так, со следующего года государство вводит «налог на роскошь» в виде акциза на дорогие автомобили.

При этом, если вы владели автомобилем более 1 года, вы не будете платить налог при его продаже. Прежняя норма закона остается в силе.

Если срок владения автомобилем менее 1 года, то налог ИПН нужно будет оплатить с разницы и отразить в декларации (форма 270.00).

