Нашествие насекомых в Костанайской области: эксперт назвал причины

Руководитель отдела защиты леса и зеленых насаждений КазНИИ защиты и карантина растений имени Ж. Жиембаева Нуржан Мухамадиев рассказал, почему в регионах страны растет число вредителей, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Жители нескольких областей, в том числе и Костанайской жалуются на массовое размножение лугового мотылька. Гусениц стало так много, что они облепляют стены домов, лезут в комнаты и ползают под ногами. Кроме того, вредители массово уничтожают посевы в области, в частности, плантации болгарского перца. Нуржан Мухамадиев рассказал, с чем может быть связано такое массовое распространение вредителей.

Вот что пишут жители Костанайской области под постом в Инстаграм alau.tv

«У нас в Садчиковке также, страшно».

«В Денисовском районе их море».

«В Заречном тоже самое. Что делать?»

»В Надеждинке они тоже есть».

По словам эксперта, луговые мотыльки дают вспышки массового размножения примерно каждые 10 лет. Они могут нанести значительный урон сельскохозяйственным культурам, так как являются многоядными и питаются большим количеством культур.

«По литературе, каждые 9-11 лет случаются вспышки этих вредителей. В основном это связывают с периодами высокой солнечной активности, и этот год как раз был таким. Солнечная активность, повышенная сухость воздуха, низкая влажность — все это благоприятствует развитию не только лугового мотылька, но и других вредителей. Этот мотылек относится к особо опасным вредителям сельскохозяйственных культур, так как может потреблять более 100 видов растений из 35 семейств. Они съедают пасленовые, бобовые, овощи, бахчевые, кормовые растения. Весной, когда сельхозпосевы еще не созрели, мотыльки откладывают яйца в кормовых травах на обочинах и границе лесополосы. Когда появляются гусеницы, а затем и новые бабочки, они уже переходят на сельхозкультуры. Мотыльки распространяются быстро, так как одна бабочка способна преодолеть расстояние 300-500 километров», — отметил Нуржан Мухамадиев.

По его словам, чтобы избежать распространения лугового мотылька, необходим регулярный мониторинг. В Казахстане есть безопасные препараты для борьбы с этим вредителем, министерство субсидирует сельхозпроизводителям обработку, однако многие частные фермеры при обработке зачастую обращают внимание только на сами поля и игнорируют участки на их границе, где и размножается весной луговой мотылек. Биолог советует фермерам обратить больше внимания на обработку обочин и участков с кормовыми травами.

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