Насмерть сбили пешехода на трассе в Костанайской области

Дорожно-транспортное происшествие случилось 21 марта.
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В 21.30 на автодороге «Костанай-Карабутак» в районе садоводческого общества совершен наезд на 44-летнего пешехода.
«Водитель автомашины «Шанс» в темное время суток совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу через проезжую часть. Пешеход скончался в больнице», — сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 ч 3 УК РК.
Проводятся необходимые следственные действия.
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