Насмерть сбили пешехода на трассе в Костанайской области

Дорожно-транспортное происшествие случилось 21 марта.

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В 21.30 на автодороге «Костанай-Карабутак» в районе садоводческого общества совершен наезд на 44-летнего пешехода.

«Водитель автомашины «Шанс» в темное время суток совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу через проезжую часть. Пешеход скончался в больнице», — сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 ч 3 УК РК.

Проводятся необходимые следственные действия.

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