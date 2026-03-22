Наурыз объединяет: мировые лидеры направили поздравления Токаеву

— Сегодня, 09:05
Изображение для новости: Наурыз объединяет: мировые лидеры направили поздравления Токаеву

Фото Акорды

На имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева поступают поздравления от глав государств и международных организаций по случаю праздника Наурыз, сообщает Акорда.

Поздравления от России и Китая

Президент России Владимир Путин отметил высокий уровень сотрудничества между странами, подчеркнув, что отношения Казахстана и России остаются стратегическими и союзническими, направленными на укрепление стабильности в Евразии.

Председатель КНР Си Цзиньпин также поздравил Токаева и казахстанцев с Наурызом, пожелав здоровья и успехов. Он подчеркнул, что достигнутые договорённости способствуют дальнейшему развитию стратегического партнёрства и выразил готовность углублять сотрудничество.

Поддержка стран Центральной Азии

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отметил значение Наурыза для укрепления дружбы между народами и выразил уверенность в дальнейшем развитии союзнических отношений.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров пожелал Казахстану мира и процветания, подчеркнув объединяющую роль праздника.

С поздравлением также выступил президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выразив уверенность в укреплении стратегического партнёрства между странами.

Поздравления от других стран и организаций

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отметил гуманистическую ценность Наурыза и его роль в укреплении дружбы между народами.

Кроме того, поздравления направили президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Ирана Масуд Пезешкиан, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, а также генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев.

Таким образом, Наурыз стал поводом для укрепления международных связей и подтверждения стратегического партнёрства Казахстана с рядом стран.



