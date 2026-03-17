Наурыз в Казахстане: сколько дней отдыха ждёт жителей страны

— Сегодня, 09:56
Наурыз мейрамы — один из самых древних праздников, символизирующий приход весны, обновление природы и начало нового года. В Казахстане его традиционно отмечают с 21 по 23 марта, сообщает Zakon.kz.

Как выпадают праздничные дни в 2026 году

В этом году 21 и 22 марта приходятся на выходные — субботу и воскресенье. В связи с этим дни отдыха переносятся на следующую рабочую неделю.

Сколько будут отдыхать казахстанцы

При пятидневной рабочей неделе жители страны смогут отдохнуть пять дней подряд — с 21 по 25 марта (суббота, воскресенье, понедельник, вторник и среда).

График для шестидневной рабочей недели

Для тех, кто работает по шестидневной рабочей неделе, предусмотрено четыре выходных дня подряд — с 21 по 24 марта (суббота, воскресенье, понедельник и вторник).

Наурыз остаётся одним из главных праздников страны, объединяющим традиции, культуру и атмосферу весеннего обновления.



