Основные мероприятия, посвящённые празднованию Наурыз мейрамы, в Костанай пройдут 21 и 22 марта.

21 марта — Ынтымақ, день единства

Пятница, 21 марта, станет Днём единства — Ынтымақ. Этот день символизирует дружбу, сплочённость и согласие людей разных национальностей и культур.

Традиционный фестиваль «Наурыз думан» («Наурыз в каждом дворе») вновь объединит жителей многоквартирных домов. Костанайцы совместно с ОСИ и ПКСК организуют праздничные мероприятия во дворах. Уже около 15 дворов заявили о своём участии, и организаторы рассчитывают, что их число будет не меньше, чем в прошлом году.

В этом году празднование Наурыза 21 марта развернётся сразу на шести городских локациях:

микрорайон «Аэропорт» (парк «Керуен»),

микрорайон «Юбилейный» (ТРЦ «Kostanay Plaza»),

«КСК» (бульвар «Жастар»),

«Костанай–2» (СШ №122),

жилые массивы «Кунай» и «Дружба».

На площади перед областным акиматом установят сцену, где в течение двух дней будут проходить концерты. 21 марта в 18:00 состоится концерт творческих коллективов города, а в 21:00 — праздничная дискотека «Наурыз думан».

22 марта — Жыл басы, Ұлыстың ұлы күні

В воскресенье, 22 марта, на центральной площади установят около 30 юрт, а всего по городу — более 40. В рамках объявленного Года цифровизации и искусственного интеллекта наряду с традиционными появятся «цифровые» юрты. В них гости смогут познакомиться с инновационными IT-технологиями и увидеть выступления мини-роботов, созданных юными робототехниками.

В 11:00 на центральной площади перед областным акиматом начнётся театрализованная программа «Ұлыстың ұлы күні!». В ней примут участие творческие коллективы образовательных организаций, областной филармонии, казахского театра и ДК «Мирас». Затем программу продолжит праздничный концерт.

Спорт, ремёсла и развлечения

В Сити-центре организуют спортивно-развлекательную программу с национальными состязаниями: «Қол күресі», «Қой көтеру», «Гір көтеру», «Арқан тартыс», «Асық ату» и «Жілік сындыру».

Для детей городские библиотеки подготовили интерактивную игровую программу «Ата-бабалардың дәстүрі – ұрпаққа аманат».

В Сити-центре, на улице Байтурсынова и на главной площади установят около 10 алтыбаканов.

На выставке-продаже ремесленного искусства «ART BAZAR» будут представлены изделия декоративно-прикладного искусства — украшения, головные уборы, изделия из войлока и дерева, национальные сувениры. Впервые в рамках Наурыза состоится выставка-продажа ювелирных изделий в национальном стиле от бренда «Казахювелир».

Завершит праздничный день 22 марта концерт на площади областного акимата. В 18:00 перед горожанами выступит популярная казахстанская актриса, певица и телеведущая Анара Батырхан из Алматы.

Кроме того, с 21 по 25 марта в городе пройдёт акция «Наурыз жеңілдіктері» — в торговых центрах и супермаркетах костанайцы смогут приобрести товары со скидками.

Организаторы отмечают, что празднование Наурыза призвано не только создать атмосферу весеннего обновления, но и укрепить мир и дружбу, сохранить национальные традиции и семейные ценности.

