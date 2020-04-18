Назарбаев поздравил казахстанцев с Пасхой

Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с праздником Пасхи, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Elbasy.kz.
«Дорогие соотечественники!
Сердечно поздравляю вас со светлым праздником Пасхи! Для миллионов людей этот день олицетворяет собой обновление, надежду, торжество добра и справедливости. Духовный смысл Пасхи, отмечаемой православной общиной страны, близок и дорог казахстанцам. У нас с уважением относятся ко всем религиозным праздникам, и эта добрая традиция подчеркивает миролюбие и толерантность нашего народа. За годы независимости в Казахстане созданы благоприятные условия для всех конфессий, вносящих свой вклад в развитие общества, формирование общего духовного пространства.
Особое значение Пасха приобретает в это непростое время, когда так важно осознание таких абсолютных ценностей, как милосердие, взаимоуважение и единство. Все вместе, руководствуясь принципами миролюбия и согласия, мы созидаем сильный Казахстан. В этот светлый праздник желаю всем добра, крепкого здоровья и благополучия!» — говорится на официальном сайте Первого Президента — Елбасы.