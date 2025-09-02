В Казахстане приостановили пилотный проект по автоматическому назначению пенсий, который позволял гражданам получать выплаты без необходимости собирать справки и подтверждать стаж в архивах или через суд, передает informburo.kz

Как сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения Олжас Анафин, инициатива была запущена в прошлом году в проактивном формате. На первом этапе в проекте участвовали кадровые службы Национальной госкорпорации, которые вносили сведения о стаже сотрудников до 1998 года. Позднее к системе подключились организации квазигосударственного сектора.

Проект подразумевал собой новый порядок автоматического назначения пенсий, который позволял получать выплаты без лишних обращений и сбора документов. При необходимости пенсионеры могли воспользоваться услугами ЦОНа, где данные частично запрашивали через государственные базы.

По словам Олжаса Анафина, система показала эффективность, однако её масштабирование оказалось затруднительным.

«Не все работодатели готовы предоставлять информацию за своих работников о трудовом стаже до 1998 года. В результате проект был временно приостановлен», – пояснил он.

Теперь акцент делается на другом направлении. Министерство совместно с профильными структурами работает над интеграцией системы электронного архива.

«В дальнейшем именно через систему «Е-архив» будет формироваться информация о трудовом стаже граждан. Это позволит сделать процесс назначения пенсий более надёжным и полностью освободить людей от необходимости подтверждать документы самостоятельно», – сказал вице-министр.

