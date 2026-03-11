USD 511.26 EUR 597.61 RUB 6.32

Названы вакансии с зарплатой до 3 млн тенге в Казахстане

— Сегодня, 09:57
Изображение для новости: Названы вакансии с зарплатой до 3 млн тенге в Казахстане

Сгенерировано ИИ

В феврале 2026 года на электронной бирже труда Enbek.kz работодатели разместили 99 тысяч вакансий, тогда как соискатели опубликовали 124,9 тысячи резюме.

По сравнению с январем число вакансий сократилось на 3,7% (на 3,7 тыс.), а количество резюме уменьшилось более значительно — на 23,1% (на 37,5 тыс.).

В каких сферах больше всего вакансий

Наибольший спрос на работников традиционно наблюдается в социальной сфере и секторе услуг.

Лидером остается образование, где размещено 26,9 тыс. вакансий. Далее следуют:

  • сфера прочих услуг — 14,6 тыс. вакансий;
  • здравоохранение и социальное обслуживание9,4 тыс.;
  • обрабатывающая промышленность8,6 тыс..

Именно эти направления формируют основную часть спроса на рынке труда.

Кого чаще ищут работодатели

В структуре вакансий преобладают работники средней квалификации — на них приходится 44,2% всех предложений.

Высококвалифицированные специалисты составляют 34,4% , а спрос на неквалифицированный труд достигает 21,4%.

Регионы с наибольшим числом вакансий

Больше всего предложений о работе в феврале размещено в:

  • Павлодарская область8,1 тыс. вакансий;
  • Астана7,8 тыс.;
  • Туркестанская область7,4 тыс.;
  • Карагандинская область6,6 тыс.;
  • Алматы6,3 тыс. вакансий.

Где больше всего соискателей

Наиболее активно работу искали жители:

  • Туркестанская область16,8 тыс. резюме (13,4%);
  • Астана10,2 тыс. (8,2%);
  • Алматинская область9,5 тыс. (7,6%);
  • Алматы9,2 тыс. (7,4%).

Молодежь активно ищет работу

В возрастной структуре соискателей наиболее активной группой стала молодежь до 35 лет42,3% всех резюме.

Соискатели в возрасте:

  • 35–44 лет составляют 26,7%;
  • 45–54 лет19,8%;
  • старше 55 лет11,2%.

При этом наблюдается умеренное преобладание женщин: 54,6% резюме, тогда как на мужчин приходится 45,4%.

Самые высокие зарплаты

Самые высокие зарплаты, предлагаемые работодателями в феврале, зафиксированы по следующим позициям:

  • инженер-разработчик нефтяных и газовых месторождений — около 3,6 млн тенге;
  • главный технолог проекта в строительстве — около 2,8 млн тенге;
  • техник по материаловедению — около 2,2 млн тенге.

Со стороны соискателей самые высокие зарплатные ожидания заявили:

  • пилоты — около 3,3 млн тенге;
  • директора по инвестиционным проектам — около 2,1 млн тенге;
  • разработчики курсов — около 2 млн тенге.

В целом эксперты отмечают, что в феврале активность на рынке труда немного снизилась после начала года. Однако структура спроса остается стабильной: работодатели чаще всего ищут специалистов для социальной сферы, услуг и рабочих профессий, а основную активность среди соискателей проявляет молодежь и жители южных регионов страны.



