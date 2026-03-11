В феврале 2026 года на электронной бирже труда Enbek.kz работодатели разместили 99 тысяч вакансий, тогда как соискатели опубликовали 124,9 тысячи резюме.
По сравнению с январем число вакансий сократилось на 3,7% (на 3,7 тыс.), а количество резюме уменьшилось более значительно — на 23,1% (на 37,5 тыс.).
В каких сферах больше всего вакансий
Наибольший спрос на работников традиционно наблюдается в социальной сфере и секторе услуг.
Лидером остается образование, где размещено 26,9 тыс. вакансий. Далее следуют:
- сфера прочих услуг — 14,6 тыс. вакансий;
- здравоохранение и социальное обслуживание — 9,4 тыс.;
- обрабатывающая промышленность — 8,6 тыс..
Именно эти направления формируют основную часть спроса на рынке труда.
Кого чаще ищут работодатели
В структуре вакансий преобладают работники средней квалификации — на них приходится 44,2% всех предложений.
Высококвалифицированные специалисты составляют 34,4% , а спрос на неквалифицированный труд достигает 21,4%.
Регионы с наибольшим числом вакансий
Больше всего предложений о работе в феврале размещено в:
- Павлодарская область — 8,1 тыс. вакансий;
- Астана — 7,8 тыс.;
- Туркестанская область — 7,4 тыс.;
- Карагандинская область — 6,6 тыс.;
- Алматы — 6,3 тыс. вакансий.
Где больше всего соискателей
Наиболее активно работу искали жители:
- Туркестанская область — 16,8 тыс. резюме (13,4%);
- Астана — 10,2 тыс. (8,2%);
- Алматинская область — 9,5 тыс. (7,6%);
- Алматы — 9,2 тыс. (7,4%).
Молодежь активно ищет работу
В возрастной структуре соискателей наиболее активной группой стала молодежь до 35 лет — 42,3% всех резюме.
Соискатели в возрасте:
- 35–44 лет составляют 26,7%;
- 45–54 лет — 19,8%;
- старше 55 лет — 11,2%.
При этом наблюдается умеренное преобладание женщин: 54,6% резюме, тогда как на мужчин приходится 45,4%.
Самые высокие зарплаты
Самые высокие зарплаты, предлагаемые работодателями в феврале, зафиксированы по следующим позициям:
- инженер-разработчик нефтяных и газовых месторождений — около 3,6 млн тенге;
- главный технолог проекта в строительстве — около 2,8 млн тенге;
- техник по материаловедению — около 2,2 млн тенге.
Со стороны соискателей самые высокие зарплатные ожидания заявили:
- пилоты — около 3,3 млн тенге;
- директора по инвестиционным проектам — около 2,1 млн тенге;
- разработчики курсов — около 2 млн тенге.
В целом эксперты отмечают, что в феврале активность на рынке труда немного снизилась после начала года. Однако структура спроса остается стабильной: работодатели чаще всего ищут специалистов для социальной сферы, услуг и рабочих профессий, а основную активность среди соискателей проявляет молодежь и жители южных регионов страны.
