С 1 апреля в Костанайская область стартует прием заявлений на поступление детей в первые классы. Подать документы можно будет до конца лета, однако специалисты советуют родителям не откладывать процедуру.

По прогнозам управления образования, в этом году за школьные парты впервые сядут около 9 тысяч первоклассников. Как правило, места в востребованных школах заполняются довольно быстро. При зачислении действует принцип «три к одному»: приоритет отдается трем детям, проживающим на территории обслуживания школы, после чего рассматривается заявление ребенка с другого участка.

Пресс-секретарь управления образования акимата области Анна Лазарева рассказала, какие документы необходимо предоставить при подаче заявления через портал электронного правительства.

«Перечень документов, необходимых для поступления в школу через портал для граждан Казахстана, составляет: заявление родителей или других законных представителей, справка о состоянии здоровья формы №065-у и паспорт здоровья ребенка №052-2/у, фотография размером 3×4 сантиметра — две штуки. При необходимости особых инклюзивных условий для ребенка — заключение психолого-медико-педагогической комиссии», — пояснила она.

По словам специалистов, причиной отказа в приеме могут стать неполный пакет документов, переполненность классов или попытка зачислить ребенка в школу, не относящуюся к его участку.

Также в системе образования произошли изменения: поступление в лицеи и гимназии для первоклассников упростили. Теперь все дети принимаются на общих основаниях — без тестирований и собеседований.

Кроме того, в регионе продолжается прием заявлений в 5–7 классы школ для одаренных детей. В Костанайской области таких учебных заведений три:

Специализированная школа-гимназия-интернат имени И. Алтынсарина,

Специализированная школа-лицей-интернат информационных технологий ОЗАТ и

Лицей-интернат «Білім-Инновация».

Прием документов в эти школы продлится ориентировочно до середины апреля.

