В рамках программы боевой подготовки Сухопутных войск Вооруженных Сил РК в Мангистауской области пройдёт двустороннее оперативно-тактическое командно-штабное учение «Айбалта-2025» с участием войск региональных командований «Запад» и «Восток».

В ходе подготовки с 12 сентября тг. предусмотрено перемещение сил и средств по территории ряда областей. Подразделения (личный состав и военная техника) совершат марши комбинированным способом — железнодорожным и автомобильным транспортом, после чего вернутся в пункты постоянной дислокации.

Министерство обороны РК информирует, что в указанный период в отдельных районах возможны временные ограничения. Просим граждан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Напоминаем: за распространение заведомо ложных сведений предусмотрена уголовная ответственность.

