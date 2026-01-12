USD 511.26 EUR 597.61 RUB 6.32

Не смогут снять пенсионку на лечение: предупреждение для казахстанцев

— Сегодня, 22:25
Изображение для новости: Не смогут снять пенсионку на лечение: предупреждение для казахстанцев

Сгенерировано ИИ

С 19:00 12 января 2026 года на платформе enpf-otbasy.kz временно приостанавливается приём заявок на получение медицинских услуг за счёт единовременных пенсионных выплат (ЕПВ).

Как сообщили в Отбасы банке, совместно с Министерством здравоохранения и другими заинтересованными государственными органами будет проведён пересмотр требований к использованию пенсионных излишков на лечение.

Также планируется доработать механизмы интеграции информационных систем, чтобы исключить случаи нецелевого расходования средств.

О возобновлении приёма заявок на оплату лечения за счёт ЕПВ будет сообщено дополнительно после завершения корректировки действующих требований.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.