С 19:00 12 января 2026 года на платформе enpf-otbasy.kz временно приостанавливается приём заявок на получение медицинских услуг за счёт единовременных пенсионных выплат (ЕПВ).

Как сообщили в Отбасы банке, совместно с Министерством здравоохранения и другими заинтересованными государственными органами будет проведён пересмотр требований к использованию пенсионных излишков на лечение.

Также планируется доработать механизмы интеграции информационных систем, чтобы исключить случаи нецелевого расходования средств.

О возобновлении приёма заявок на оплату лечения за счёт ЕПВ будет сообщено дополнительно после завершения корректировки действующих требований.

