Если пенсионер не получает выплаты с личного счёта в течение трёх месяцев, его пенсия может быть приостановлена. Об этом сообщила представитель департамента пенсионного и социального обеспечения Баян Хасенова на брифинге в правительстве, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

«Сегодня у нас законодательством предусмотрено приостановление выплаты пенсии, если человек по сведениям из информсистем выехал на какой-то период за пределы или по каким-то причинам в течение длительного времени не получает выплату пенсии, не обращался в банк за своей пенсией», — пояснила Хасенова.

Речь идёт не о прекращении выплат, а именно о приостановке до выяснения обстоятельств. Как только причины будут уточнены, пенсия возобновляется.

«Пока у нас другого в законодательстве не предусмотрено и не рассматривается. По приостановлению — у нас нет других норм», — добавила представитель ведомства.

Таким образом, чтобы избежать временной приостановки пенсионных выплат, гражданам рекомендуется регулярно снимать средства со своего пенсионного счёта либо заранее уведомлять уполномоченные органы о возможных обстоятельствах, влияющих на получение пенсии.

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