Неадекватное поведение — дорого: костанайца наказали за порчу автобуса

В Костанае рассмотрели дело об умышленной порче имущества. Нарушителя привлекли к ответственности в специализированном суде по административным правонарушениям.
Что произошло
Как установил суд, инцидент произошёл 15 апреля 2026 года. Гражданин Б., находясь в состоянии алкогольного опьянения, попытался зайти в маршрутный автобус.
Водитель отказал ему в посадке из-за неадекватного поведения. В ответ мужчина вступил в конфликт, начал угрожать и в ходе ссоры ударил по двери транспортного средства.
Ущерб и признание вины
В результате владельцу автобуса был причинён материальный ущерб, что подтверждается материалами дела.
В суде нарушитель полностью признал вину. Он пояснил, что действовал на эмоциях после отказа в посадке и находился в нетрезвом состоянии. В содеянном раскаялся.
Решение суда
Суд признал гражданина виновным по статье о умышленном повреждении чужого имущества и назначил штраф в размере 50 МРП — 216 250 тенге.
Постановление суда на данный момент не вступило в законную силу.
