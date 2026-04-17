Небо затянет: Костанай ждут осадки и порывистый ветер

В Костанайской области ожидается неустойчивая погода с осадками и усилением ветра. По данным синоптиков, на западе, севере и юге региона пройдут дожди, в дневные часы местами возможны грозы.
Ветер юго-западный 9–14 м/с, днем на западе и севере области порывы могут достигать 15–20 м/с.
Температура воздуха по области составит:
- ночью +5…+10 градусов
- днем +15…+20 градусов
- на юге региона — до +23 градусов
В Костанае прогнозируется облачная погода. Утром и днем ожидается дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный 9–14 м/с.
Температура воздуха в областном центре:
- ночью +7…+9 градусов
- днем +18…+20 градусов
Синоптики рекомендуют учитывать погодные условия при планировании поездок и соблюдать осторожность при усилении ветра и грозах.
Жаңалықтар - 17.04.26
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.