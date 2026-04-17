Небо затянет: Костанай ждут осадки и порывистый ветер

В Костанайской области ожидается неустойчивая погода с осадками и усилением ветра. По данным синоптиков, на западе, севере и юге региона пройдут дожди, в дневные часы местами возможны грозы.

Ветер юго-западный 9–14 м/с, днем на западе и севере области порывы могут достигать 15–20 м/с.

Температура воздуха по области составит:

ночью +5…+10 градусов

днем +15…+20 градусов

на юге региона — до +23 градусов

В Костанае прогнозируется облачная погода. Утром и днем ожидается дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный 9–14 м/с.

Температура воздуха в областном центре:

ночью +7…+9 градусов

днем +18…+20 градусов

Синоптики рекомендуют учитывать погодные условия при планировании поездок и соблюдать осторожность при усилении ветра и грозах.

