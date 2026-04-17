Потерял зрение после удара: участникам драки в Костанае вынесли приговор

В Суд №2 города Костаная вынесли приговор по уголовному делу о хулиганстве и причинении тяжкого вреда здоровью. На скамье подсудимых оказались трое жителей — Ал., С. и Ай.
Как произошёл конфликт
Суд установил, что в июне 2025 года подсудимые находились в ночном клубе, где распивали спиртные напитки. На танцполе между одним из них и потерпевшим произошёл незначительный конфликт — мужчины случайно столкнулись.
После этого подсудимый Ал., используя малозначительный повод, нанес потерпевшему удар в область глаза. От удара мужчина упал, а впоследствии начал терять зрение — ему был причинён тяжкий вред здоровью.
Позже конфликт продолжился на улице, где подсудимые уже в группе нанесли удары нескольким потерпевшим.
Позиции сторон
В ходе судебных прений государственный обвинитель просил назначить подсудимым наказание в виде лишения свободы сроком от 4 до 7 лет.
Подсудимые Ал. и С. признали вину частично, Ай. — полностью. Они просили суд не назначать строгое наказание.
Потерпевшие, напротив, настаивали на строгом наказании и удовлетворении гражданских исков.
Приговор суда
Суд учёл признание вины и раскаяние как смягчающие обстоятельства. Отягчающим фактором стало то, что преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения.
В итоге по совокупности преступлений суд назначил:
- Ал. — 7 лет лишения свободы
- С. — 3 года лишения свободы
- Ай. — 3 года лишения свободы
Отбывать наказание осужденные будут в учреждениях средней безопасности.
Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших.
Жаңалықтар - 17.04.26
Выпуск ТВ-новостей - 17.04.26
