Потерял зрение после удара: участникам драки в Костанае вынесли приговор

В Суд №2 города Костаная вынесли приговор по уголовному делу о хулиганстве и причинении тяжкого вреда здоровью. На скамье подсудимых оказались трое жителей — Ал., С. и Ай.

Как произошёл конфликт

Суд установил, что в июне 2025 года подсудимые находились в ночном клубе, где распивали спиртные напитки. На танцполе между одним из них и потерпевшим произошёл незначительный конфликт — мужчины случайно столкнулись.

После этого подсудимый Ал., используя малозначительный повод, нанес потерпевшему удар в область глаза. От удара мужчина упал, а впоследствии начал терять зрение — ему был причинён тяжкий вред здоровью.

Позже конфликт продолжился на улице, где подсудимые уже в группе нанесли удары нескольким потерпевшим.

Позиции сторон

В ходе судебных прений государственный обвинитель просил назначить подсудимым наказание в виде лишения свободы сроком от 4 до 7 лет.

Подсудимые Ал. и С. признали вину частично, Ай. — полностью. Они просили суд не назначать строгое наказание.

Потерпевшие, напротив, настаивали на строгом наказании и удовлетворении гражданских исков.

Приговор суда

Суд учёл признание вины и раскаяние как смягчающие обстоятельства. Отягчающим фактором стало то, что преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения.

В итоге по совокупности преступлений суд назначил:

Ал. — 7 лет лишения свободы

С. — 3 года лишения свободы

Ай. — 3 года лишения свободы

Отбывать наказание осужденные будут в учреждениях средней безопасности.

Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших.

