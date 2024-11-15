Синоптики предупредили жителей Костанайской области о непогоде

11 июня в Костанайской области ожидается неустойчивая погода. По данным синоптиков, на большей части региона пройдут дожди и грозы. Утром и днем на западе, севере и востоке области прогнозируются сильные дожди. Также возможны град и шквалистое усиление ветра.
Ночью и утром на западе и севере области местами ожидается туман.
Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду
Ветер юго-западный со скоростью 9–14 метров в секунду. На западе, юге и востоке области порывы могут достигать 15–20 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит 12–17 градусов тепла, днем — от 20 до 25 градусов. На юге области воздух прогреется до 28 градусов.
В Костанае ожидаются дождь и гроза
В областном центре прогнозируется облачная погода, дождь и гроза.
Ветер юго-западный 9–14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 13–15 градусов тепла, днем — 22–24 градуса.
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