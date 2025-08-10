План работ Костанайской горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» с отключением потребителей частного сектора и спальных районов с 11 августа.

с 11 по 15 августа 2025 года с 10:00 до 18:00 — частный сектор: ул. Хакимжановой 19-23, 64-88, 64/1-64/21, ул. Кооперативная 66-86, 78/1-78/9, 86/2-86/8, 68/1-68/6, ул. Комарова 12-46, 19/1-19/20, 40/1-40/11, ул. 5 Декабря 72-90, 82/2-82/12, 64/12-64/18,62/1-62/10.

11 августа с 10:00 до 18:00 — спальный сектор: ул. Кубеева 6

ж/м п. Амангельды с 11 по 15 августа с 10:00 до 18:00 — Частный сектор: ул. Северная 1-23, ул. Школьная 1-27, ул. Абая 1-7, ул. Энергетиков 11-32.

11 и 12 августа с 09:00 до 18:00 — Изолятор, вытрезвитель, магазины «ФридомАвто», «Дария», «Ет-мясо», «Кредо», «Продукты», ИП Искендиров.

Спальный сектор: ул. Хакимжановой 118, 118а, ул. Джангильдина 34/1, ул. Сералина 34.

Частный сектор: ул. Рудненская 1-44, 21/1-21/11, 6/1-6/12,22/2-22/12,28/1-28/13,18/1-18/16, ул. Хакимжановой 55-154, 18/2-18/6, 112/1-112/3,ул. Соколовская 42/1-42/14,50/1-50/12, ул. Комарова 99/1-99/4, 51-131, ул. Джангильдина 1-72, ул. Панфилова 2-22, ул. Садовая 19-21,28/1-28/31,26/2-26/36,31/2-31/12,33/1-33/13, ул. Сералина 27-73, ул. Баймагамбетова 77-147, 127/2-127/12,129/1-129/11, ул. Элеваторная 3-69, 49/2-49/18,104/1-104/13, ул. Л.Беды 2-14,67-91, ул. Наримановская 127-137.

Светофор: ул. Баймагамбетова -ул. Наримановская, Ул. Баймагамбетова – ул. Комарова

ж/м п. Амангельды — 13 августа с 10:00 до 13:00 — ТОО «КапиталГруппСоюз», Частный сектор: ул. Тепличная.

ж/м п. Амангельды — 13 августа 2025 года с 14:00 до 17:00, частный сектор: ул. Рудненская 15-20.

14 августа с 09:00 до 18:00 — ТД «Наурыз», «Бота»,»Таус», кафе «Городок», центр МРТ, аптека «Забота», магазин «Скрепка», «Инструмент», «Океан», ТОО «Асоль»,ТОО «Зеркало».

Спальный сектор: ул. Амангельды 76, ул. Баймагамбетова 170, ул. Байтурсынова 108.

15 августа с 09:00 до 18:00 — Спальный сектор: 9 мкр д. 2,3,4,4а,4б,

