Непогода. Ограничили движение на трассе в Костанайской области

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Информацию распространила служба «112».
2 декабря 2 декабря с 20-10 в связи c ухудшением погодных условий (мокрый снег, порывистый ветер, гололёд) ограничено движение на участке а/д республиканского значения для грузового и общественного автотранспорта:
— Р-36 » Костанай-Аулиеколь-Сурган» (108-218 км от с. Аулиеколь до с. Октябрский).
02.12.23 г. с 21-20 в связи с плохой видимостью (метель) закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автомобильной дороги Областного значения Костанайской области: а/д «Аулиеколь-Жолдама» (0-257 км).