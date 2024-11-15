Непогода по всей стране: что принесёт циклон из Москвы

На большей части Казахстана ожидается неустойчивая погода. Причиной станет циклон, пришедший с районов Москва, а также связанные с ним атмосферные фронты.

По прогнозам синоптиков, по всей территории страны пройдут дожди. 23 апреля на юге и юго-востоке республики ожидаются сильные осадки, возможны грозы и град в отдельных районах.

Также по Казахстану прогнозируется усиление ветра, а в ночные и утренние часы местами возможен туман.

Температурный фон начнет снижаться. Днем ожидается:

на западе — от +7 до +17 градусов

на севере — от +13 до +20

в центральных регионах — от +15 до +23

на юге и юго-востоке — от +15 до +20 градусов

Синоптики предупреждают, что погодные условия будут нестабильными, поэтому жителям рекомендуют учитывать прогноз при планировании поездок и работ на открытом воздухе.

