Несовершеннолетний привлечён к ответственности за ложное сообщение о теракте в Костанае

— Сегодня, 12:22
Изображение для новости: Несовершеннолетний привлечён к ответственности за ложное сообщение о теракте в Костанае

Сотрудники Управления по противодействию экстремизму Департамента полиции Костанайской области установили несовершеннолетнего, который заведомо сообщил о готовящемся акте терроризма в одном из торговых центров города.

По итогам рассмотрения дела Специализированным межрайонным судом Костанайской области по делам несовершеннолетних, нарушителю Н. назначено наказание в виде одного года ограничения свободы с установлением пробационного контроля. Судебный акт пока не вступил в законную силу.

Напоминаем, что заведомо ложное сообщение о терроризме является уголовно наказуемым деянием. К ответственности могут привлекаться в том числе несовершеннолетние.

Призываем граждан проявлять ответственность и не совершать противоправных действий.



