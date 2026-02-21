Сотрудники Управления по противодействию экстремизму Департамента полиции Костанайской области установили несовершеннолетнего, который заведомо сообщил о готовящемся акте терроризма в одном из торговых центров города.
По итогам рассмотрения дела Специализированным межрайонным судом Костанайской области по делам несовершеннолетних, нарушителю Н. назначено наказание в виде одного года ограничения свободы с установлением пробационного контроля. Судебный акт пока не вступил в законную силу.
Напоминаем, что заведомо ложное сообщение о терроризме является уголовно наказуемым деянием. К ответственности могут привлекаться в том числе несовершеннолетние.
Призываем граждан проявлять ответственность и не совершать противоправных действий.
