Неуклонно растёт число заболевших коронавирусом в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

25 июля в Костанайской области зарегистрирован 181 случай COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,94%.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 67, г.Рудный – 36, г.Аркалык – 24, г.Лисаковск – 11, по 7 случаев в г.Житикаре и районе имени Б.Майлина, 6 случаев в Аулиекольском районе, по 5 случаев в Костанайском и Федоровском районах, по 4 случая в Амангельдинском, Карабалыкском, районах, 2 случая в Алтынсаринском районе, по 1 случаю в Денисовском, Сарыкольском и Узункольском районах.

163 обследованы по самообращению, 12 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 6 с профилактической целью.

Из числа инфицированных 164 с симптомами заболевания, 17 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г. по 25 июля 2021г. зарегистрировано 19 378 случаев COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 17 558 человек.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.