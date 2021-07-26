Неуклонно растёт число заболевших коронавирусом в Костанайской области

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Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.
25 июля в Костанайской области зарегистрирован 181 случай COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,94%.
Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 67, г.Рудный – 36, г.Аркалык – 24, г.Лисаковск – 11, по 7 случаев в г.Житикаре и районе имени Б.Майлина, 6 случаев в Аулиекольском районе, по 5 случаев в Костанайском и Федоровском районах, по 4 случая в Амангельдинском, Карабалыкском, районах, 2 случая в Алтынсаринском районе, по 1 случаю в Денисовском, Сарыкольском и Узункольском районах.
163 обследованы по самообращению, 12 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 6 с профилактической целью.
Из числа инфицированных 164 с симптомами заболевания, 17 бессимптомных.
Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г. по 25 июля 2021г. зарегистрировано 19 378 случаев COVID-19.
Количество выздоровевших больных — 17 558 человек.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области