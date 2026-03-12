Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости выстраивать открытый и конструктивный диалог между властью и населением. По его словам, представители государственных органов на всех уровнях должны внимательно относиться к обращениям граждан и помогать в решении их проблем.

Глава государства отметил, что среди людей, направляющих жалобы, встречаются разные категории заявителей. Однако значительная часть обращений поступает от граждан, которые действительно нуждаются в помощи.

Количество обращений к Президенту растёт

По словам Касым-Жомарта Токаева, поток обращений из регионов в центральные органы власти увеличивается.

В частности, в прошлом году в Администрацию Президента поступило около 83 тысяч обращений, что на 30% больше, чем годом ранее.

При этом, как подчеркнул Президент, большинство поднятых вопросов можно было бы решить на местном уровне, своевременно приняв необходимые меры.

Люди обращаются в столицу из-за бездействия на местах

Президент отметил, что граждане нередко вынуждены писать обращения в столицу, потому что не могут получить ответы от местных властей даже по самым простым вопросам.

— Откровенно говоря, граждане обращаются к Президенту лично из-за того, что не могут получить разъяснения от местных властей по элементарным вопросам, — подчеркнул Токаев.

Он также признал, что среди заявителей есть и так называемые «профессиональные» жалобщики. Однако, по словам главы государства, большинство людей обращается в Акорду вынужденно — чтобы решить свои проблемы.

Маслихаты должны стать мостом между народом и властью

Отдельно Президент остановился на роли депутатов маслихатов. По его мнению, они должны быть связующим звеном между населением и государственными органами.

В прошлом году на областном уровне в исполнительные органы было направлено около шести тысяч депутатских запросов.

При этом Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что важна не столько их численность, сколько эффективность.

— Маслихаты должны эффективно использовать свои возможности. В конечном счете развитие регионов, повышение качества жизни и укрепление доверия граждан к власти напрямую зависят от вашей деятельности, — отметил Президент.

